Aktuelle Angebote der Kölner VHS

Infoabende
Mediation
Im Rahmen der berufsbegleitenden Zertifikatsausbildung zum Mediator/in wird eine Infoveranstaltung angeboten, deren Ziel es ist, Mediation als Methode, die Inhalte der Grundausbildung und der weiterführenden Module und die Anwendungsbereiche von Mediation in der Praxis darzustellen.
Do, 15.10.2026, 18-19:30 Uhr
VHS Studienhaus am Neumarkt, Raum 415, Cäcilienstr. 35, 50667 Köln
Kursnummer: 26Z184303
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Info-Abend-Mediations-Ausbildung/26Z184303
Mo, 07.12.2026, 18-19:30 Uhr
Online
Kursnummer: 26O184304
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Info-Abend-Mediations-Ausbildung/26O184304
Systemische Beratung
Sie erhalten eine Einführung in Inhalte, Ablauf und Aufbau der berufsbegleitenden Fortbildung Systemische Beratung, die von der Volkshochschule Köln angeboten wird.
Erste Infoveranstaltung
Mo, 14.09.2026, 18-19:30 Uhr
Online
Kursnummer: 26O184201
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26O184201
Zweite Infoveranstaltung (2-tägig)
Sie erhalten eine Einführung in Inhalte, Ablauf und Aufbau der berufsbegleitenden Fortbildung Systemische Beratung, die von der Volkshochschule Köln angeboten wird. Anschließend stehen Ihnen die Trainerinnen für persönliche, inhaltliche und organisatorische Fragen zu Verfügung und informieren Sie über die geplanten Termine der jeweiligen Fortbildung.
Mi, 23.09.2026, 18-19:30 Uhr (Kursnummer: 26Z184209)
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26Z184209
Di, 15.12.2026, 18-19:30 Uhr (Kursnummer: 26Z184201)
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26Z184201
jeweils im VHS Studienhaus am Neumarkt, Raum 415, Cäcilienstr. 35, 50667 Köln
Kursnummer: 26Z184303
1. Mediation Grundausbildung – Berufsbegleitende Zusatzausbildung 2027
12. Januar bis 4. Juli 2027 | 16 TermineKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln
Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung. Mediator*innen unterstützen Konfliktparteien als neutrale beziehungsweise allparteiliche Dritte bei der Kommunikation und der eigenverantwortlichen Lösungsfindung. Die berufsbegleitende Grundausbildung vermittelt die erforderlichen Kenntnisse und Methoden, um Mediationen eigenständig durchzuführen und lösungsorientierte Kommunikation im eigenen Arbeitsfeld einzusetzen. Sie richtet sich unter anderem an Mitarbeitende und Führungskräfte, Selbstständige sowie Menschen, die ihre Kommunikations- und Konfliktkompetenz erweitern möchten.
Die Ausbildung umfasst 128 Unterrichtsstunden und schließt bei erfolgreicher Teilnahme mit einem VHS-Zertifikat ab. Die Termine verteilen sich auf Bildungsurlaubsblöcke und Wochenenden.
Kursnummer: 27Z184328
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Mediation-Grundausbildung-Berufsbegleitende-Zusatzausbildung/27Z184328
2. Berufsbegleitende Fortbildung Gewaltfreie Kommunikation (GFK) – Basisausbildung 2027
21. Januar bis 26. Juni 2027 | 15 KurstageKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln
Die berufsbegleitende Basisausbildung vermittelt Gewaltfreie Kommunikation und verbindet die Fortbildung mit der beruflichen Praxis. Die Termine finden jeweils in mehrtägigen Blöcken von Donnerstag bis Samstag statt. Die Ausbildung startet am 21. Januar 2027 und endet am 26. Juni 2027.
Die Fortbildung wird von Anja Ufermann und Lena Wacker geleitet.Kursnummer: 27Z184535
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Berufsbegleitende-Fortbildung-Gewaltfreie-Kommunikation-GFK-Basisausbildung/27Z184535
3. Berufsbegleitende Fortbildung Systemische Beratung 2027
22. Januar bis 4. Dezember 2027 | 40 TermineKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln
Die berufsbegleitende Fortbildung Systemische Beratung verbindet die Entwicklung einer eigenen Beraterpersönlichkeit mit der Reflexion der beruflichen Haltung. Sie qualifiziert für die Arbeit mit unterschiedlichen Systemen und vermittelt neue Perspektiven für den Umgang mit komplexen Beziehungsstrukturen.
Die einjährige Fortbildung beginnt am 22. Januar 2027 und endet am 4. Dezember 2027.
Kursnummer: 27Z184224
https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Berufsbegleitende-Fortbildung-Systemische-Beratung-2027/27Z184224
Hinweis
Bildungsurlaub: Bei den berufsbegleitenden Fortbildungen finden auch Ausbildungstage unter der Woche statt. Diese sind grundsätzlich als Bildungsurlaub anerkannt. Kostenfreie Informationsveranstaltungen bieten Gelegenheit, sich vorab über die Fortbildungen zu informieren.