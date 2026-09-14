Aktuelle Angebote der Kölner VHS

Infoabende

Mediation

Im Rahmen der berufsbegleitenden Zertifikatsausbildung zum Mediator/in wird eine Infoveranstaltung angeboten, deren Ziel es ist, Mediation als Methode, die Inhalte der Grundausbildung und der weiterführenden Module und die Anwendungsbereiche von Mediation in der Praxis darzustellen.

Do, 15.10.2026, 18-19:30 Uhr

VHS Studienhaus am Neumarkt, Raum 415, Cäcilienstr. 35, 50667 Köln

Kursnummer: 26Z184303

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Info-Abend-Mediations-Ausbildung/26Z184303

Mo, 07.12.2026, 18-19:30 Uhr

Online

Kursnummer: 26O184304

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Info-Abend-Mediations-Ausbildung/26O184304

Systemische Beratung

Sie erhalten eine Einführung in Inhalte, Ablauf und Aufbau der berufsbegleitenden Fortbildung Systemische Beratung, die von der Volkshochschule Köln angeboten wird.

Erste Infoveranstaltung

Mo, 14.09.2026, 18-19:30 Uhr

Online

Kursnummer: 26O184201

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26O184201

Zweite Infoveranstaltung (2-tägig)

Sie erhalten eine Einführung in Inhalte, Ablauf und Aufbau der berufsbegleitenden Fortbildung Systemische Beratung, die von der Volkshochschule Köln angeboten wird. Anschließend stehen Ihnen die Trainerinnen für persönliche, inhaltliche und organisatorische Fragen zu Verfügung und informieren Sie über die geplanten Termine der jeweiligen Fortbildung.

Mi, 23.09.2026, 18-19:30 Uhr (Kursnummer: 26Z184209)

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26Z184209

Di, 15.12.2026, 18-19:30 Uhr (Kursnummer: 26Z184201)

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Informationsveranstaltungen-zur-Fortbildung-Systemische-Beratung/26Z184201

jeweils im VHS Studienhaus am Neumarkt, Raum 415, Cäcilienstr. 35, 50667 Köln

Kursnummer: 26Z184303

1. Mediation Grundausbildung – Berufsbegleitende Zusatzausbildung 2027

12. Januar bis 4. Juli 2027 | 16 TermineKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung. Mediator*innen unterstützen Konfliktparteien als neutrale beziehungsweise allparteiliche Dritte bei der Kommunikation und der eigenverantwortlichen Lösungsfindung. Die berufsbegleitende Grundausbildung vermittelt die erforderlichen Kenntnisse und Methoden, um Mediationen eigenständig durchzuführen und lösungsorientierte Kommunikation im eigenen Arbeitsfeld einzusetzen. Sie richtet sich unter anderem an Mitarbeitende und Führungskräfte, Selbstständige sowie Menschen, die ihre Kommunikations- und Konfliktkompetenz erweitern möchten.

Die Ausbildung umfasst 128 Unterrichtsstunden und schließt bei erfolgreicher Teilnahme mit einem VHS-Zertifikat ab. Die Termine verteilen sich auf Bildungsurlaubsblöcke und Wochenenden.

Kursnummer: 27Z184328

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Mediation-Grundausbildung-Berufsbegleitende-Zusatzausbildung/27Z184328

2. Berufsbegleitende Fortbildung Gewaltfreie Kommunikation (GFK) – Basisausbildung 2027

21. Januar bis 26. Juni 2027 | 15 KurstageKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln

Die berufsbegleitende Basisausbildung vermittelt Gewaltfreie Kommunikation und verbindet die Fortbildung mit der beruflichen Praxis. Die Termine finden jeweils in mehrtägigen Blöcken von Donnerstag bis Samstag statt. Die Ausbildung startet am 21. Januar 2027 und endet am 26. Juni 2027.

Die Fortbildung wird von Anja Ufermann und Lena Wacker geleitet.Kursnummer: 27Z184535

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Berufsbegleitende-Fortbildung-Gewaltfreie-Kommunikation-GFK-Basisausbildung/27Z184535

3. Berufsbegleitende Fortbildung Systemische Beratung 2027

22. Januar bis 4. Dezember 2027 | 40 TermineKölner VHS, VHS-Studienhaus, Cäcilienstraße 35, 50667 Köln

Die berufsbegleitende Fortbildung Systemische Beratung verbindet die Entwicklung einer eigenen Beraterpersönlichkeit mit der Reflexion der beruflichen Haltung. Sie qualifiziert für die Arbeit mit unterschiedlichen Systemen und vermittelt neue Perspektiven für den Umgang mit komplexen Beziehungsstrukturen.

Die einjährige Fortbildung beginnt am 22. Januar 2027 und endet am 4. Dezember 2027.

Kursnummer: 27Z184224

https://www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Berufsbegleitende-Fortbildung-Systemische-Beratung-2027/27Z184224

Hinweis

Bildungsurlaub: Bei den berufsbegleitenden Fortbildungen finden auch Ausbildungstage unter der Woche statt. Diese sind grundsätzlich als Bildungsurlaub anerkannt. Kostenfreie Informationsveranstaltungen bieten Gelegenheit, sich vorab über die Fortbildungen zu informieren.