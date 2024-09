Auch dieses Jahr kein großes Oktoberfest in Köln

Nachdem im vergangenen Jahr das erste Oktoberfest vor dem Südstadion in Köln abgesagt wurde, haben die Veranstalter scheinbar auch in diesem Jahr keine geeignete Fläche für eine „Kölner Wiesn“ gefunden. Das Areal am Südstadion wird für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt.

Ersatzweise besteht in diesem Jahr die Möglichkeit. am Festbier-Fassanstich am Samstag, den 21. September in der Brauwelt Köln in der Kalker Hauptstraße 260 teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Jeder, der in Tracht erscheint, bekommt ein Begrüßungsgetränk. Neben Festbier und bayerischen Spezialitäten sorgt unter anderem das Comedy-Duo Hilde & Hajo für gute Laune.

Oktoberfest - weltweiter Erfolgsschlager

Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr bereits zum 189. Mal statt und findet weltweit Aufmerksamkeit. Etwa 20 % der Besucher kommen aus dem Ausland um mitzufeiern, vor allem aus Italien, Österreich, den USA und Großbritannien. Was viele nicht wissen ist, dass mittlerweile auch in vielen anderen Städten in der Welt ein Oktoberfest stattfindet, etwa in Cincinnati in den USA, in Blumenau in Brasilien, in Qingdao in China oder in Tokio in Japan.

Oktoberfest in Cincinnati, USA

In der Hauptstadt des US-Bundesstaats Ohio werden in diesem Jahr im September bis zu 700.000 Besucher auf dem Oktoberfest erwartet. Das Fest wurde von deutschen Auswanderern ins Leben gerufen. Diese können sich hier an deutschem Bier und Brezeln, festlicher Musik sowie an einem „Hühnertanz“ und einem „Dackelrennen“ erfreuen. Wer einen Trip in die USA plant und einen Abstecher nach Cincinnati machen will, sollte übrigens nicht vergessen, sich eine eSIM für USA zu besorgen, um die Eindrücke festzuhalten.

Oktoberfest in Blumenau, Brasilien

Dass Brasilianer feiern können steht außer Frage. Das beweisen sie jedes Jahr zum Karneval in Rio und anderen Städten. Seit 1984 gibt es jedoch in der südbrasilianischen Stadt Blumenau auch ein Oktoberfest, organisiert von den Nachfahren deutscher Siedler. Die „Wiesn“ in Blumenau ist mittlerweile nach München das zweitgrößte Oktoberfest. Jedes Jahr kommen mehr Besucher. Diese können sich unter anderem an Spaten-Bier erfreuen, dass auch in Brasilien gebraut wird. Ein Glas kostet hier umgerechnet um die 3 Euro. Zum Vergleich: Eine Mass in München wird für 14,90 Euro serviert.

Oktoberfest in Qingdao, China

Die Chinesen lassen auf dem Oktoberfest in Qingdao in China ebenfalls krachen. Das Fest findet jedoch bereits im Sommer statt und dauert einen ganzen Monat. Serviert wird Bier aus der ganzen Welt, unter anderem Becks, Heineken, Budweiser, Tiger und Carlsberg. In Qingdao, das in der ehemaligen deutschen Kolonie Kiautschou liegt, wird das Oktoberfest bereits seit 1991 kopiert. In der Stadt gibt es auch ein Biermuseum und eine „Beer Street“ mit Dutzenden Kneipen und Restaurants.

Oktoberfest in Tokio, Japan

Die Japaner haben ebenfalls großen Gefallen an der deutschen Bierkultur gefunden und veranstalten praktisch das ganze Jahr über Oktoberfeste in den verschiedensten Stadtvierteln der japanischen Hauptstadt Tokio. Das größte davon findet im Frühjahr zur Kirschblütenzeit

im Unterhaltungsviertel Odaiba statt. Es wurde in diesem Jahr bereits zum 31. Mal veranstaltet. Neben deutschem Bier gibt es auch hier Biersorten aus aller Welt zum Fest.