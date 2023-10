Bargeldversorgung in neuem Look

Die Sparkasse KölnBonn bietet zur Bargeldversorgung im Kölner Stadtteil Meschenich jetzt einen SB-Pavillon mit einem Geldautomaten. Der massive Rundbau steht auf dem Aldi-Parkplatz an der Brühler Straße in Meschenich und ist seit Ende September offiziell in Betrieb.

Die designierte Privatkundenvorständin Sonja Hausmann und die Generalbevollmächtigte Cathrin Dauven statteten dem Pavillon zur offiziellen Einweihung einen Besuch ab und testeten dabei gleich den Geldausgabeautomaten – mit Erfolg. Die Kolleginnen waren sich einig: "Wir freuen uns, dass wir an diesem Standort eine Bargeldversorgung mit einem autarken Pavillon einrichten konnten, der neuesten Sicherheitsanforderungen entspricht. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Unterstützung." Und weiter: „Der öffentliche Auftrag der Sparkasse, nämlich die finanzielle Versorgung der Menschen in der Region zu sichern, ist uns sehr wichtig. Wir setzen deshalb auch auf moderne Angebote, so zum Beispiel auf mobile Filialen in Form von Sparkassenbussen oder auf fest installierte SB-Pavillons wie jetzt in Meschenich." Der neue SB-Pavillon ist kompakt und massiv aus Stahlbeton gebaut. Aktuelle Erfahrungen des LKA flossen bei der Errichtung ebenso ein wie Anforderungen von Versicherern.

Der Rundbau mit dem Geldautomaten im Inneren steht Bürgerinnen und Bürgern in Meschenich von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends zur Verfügung. Lediglich in den Nachtstunden ist er aus Sicherheitsgründen geschlossen – wie an anderen SB-Stellen auch. Neben dem Geldauszahlen kann der Automat auch Kontoauszüge drucken. Um Störungen und Ausfälle zu minimieren, ist auf die Einzahlmöglichkeit verzichtet worden.

Im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse KölnBonn bereits einen SB-Pavillon in Porz-Grengel eröffnet. Weitere Standorte sind in Planung.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!