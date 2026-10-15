Bereuter Media gewinnt PR-Etat des Designer Outlet Roermond

Bereuter Media übernimmt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Designer Outlet Roermond in Deutschland. Die Kölner PR-Agentur setzte sich in einem mehrstufigen Pitch durch und verantwortet ab sofort die strategische Pressearbeit und Media Relations auf dem deutschen Markt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Nordrhein-Westfalen.

Das Designer Outlet Roermond gehört zur international führenden McArthurGlen Group, zu der 21 Center in Europa und Kanada zählen.Der deutsche Markt spielt für das Center eine zentrale Rolle. Allein 2024 kamen mehr als vier Millionen Besucher aus Deutschland nach Roermond.Damit stellte der deutsche Markt rund die Hälfte aller Gäste. Mit mehr als 200 Designermarken zählt das Designer Outlet Roermond zu den großen Outlet-Destinationen Europas und ist besonders für Besucherinnen und Besucher aus Nordrhein-Westfalen ein etabliertes Einkaufsziel.Bereuter Media wird die deutsche Medienarbeit kontinuierlich betreuen. Thematisch reicht das Spektrum von Fashion, Lifestyle und Shopping über neue Marken und Stores bis zu saisonalen Anlässen, Veranstaltungen und der weiteren Entwicklung des Centers. Ziel ist es, stärker Themen zu setzen, die über klassische Handelskommunikation hinausgehen und für regionale wie überregionale Medien einen eigenständigen Nachrichten- oder Servicewert besitzen.

„Deutschland ist für das Designer Outlet Roermond einer unserer wichtigsten Märkte. Viele unserer deutschen Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen und kennen das Center seit Jahren“, sagt Jasmine Biesmans, Regional Communications Manager bei Designer Outlet Roermond. „Für uns war daher entscheidend, einen Partner an unserer Seite zu haben, der im regionalen Medienumfeld fest verankert ist, die Besonderheiten des grenznahen Marktes versteht und Entwicklungen sowie kommunikative Chancen in der Region frühzeitig erkennt. Mit Bereuter Media haben wir eine Agentur gefunden, die mit einem erfahrenen Team und einem starken regionalen Netzwerk einen echten Mehrwert für das Designer Outlet Roermond schafft und zugleich schnell und flexibel agieren kann.“

Mit dem neuen Etat erweitert Bereuter Media sein Portfolio internationaler Marken und Unternehmen. Die Kölner Agentur betreut unter anderem die deutsche Pressearbeit für den niederländischen Freizeitpark Efteling sowie das internationale Bahnunternehmen Eurostar.

„Das Designer Outlet Roermond hat in Deutschland bereits eine enorme Bekanntheit. Für uns geht es deshalb nicht darum, Bekanntes immer wieder neu zu erzählen“, sagt Ben Bereuter, Geschäftsführer der Bereuter Media GmbH. „Wir wollen Themen finden, die überraschen, einen konkreten Nutzen für Medien und ihre Zielgruppen haben und zugleich zeigen, welche wirtschaftliche, modische und gesellschaftliche Dynamik hinter einem Standort wie Roermond steckt.“