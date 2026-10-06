Bryan Adams kommt am 6. Juli 2027 erstmals auf den KUNST!RASEN Bonn. Das Konzert des kanadischen Superstars ist das nächste bestätigte Highlight der Saison 2027. Bereits angekündigt sind Mo-Torres am 10. Juli, Alligatoah am 15. Juli und Dick Brave am 26. August 2027 sowie das Rheinkilometer 652 Festival am 27. August.

Die Saison 2027 läuft vom 4. Juli bis zum 29. August. Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert der KUNST!RASEN ein vielseitiges Programm mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

Nach dem überwältigenden Erfolg seiner restlos ausverkauften Arenatour bringt Bryan Adams seine Rockshow im Sommer 2027 auf zahlreiche Open-Air-Bühnen. Am 6. Juli gastiert die „Roll with the Punches“-Tour auf dem KUNST!RASEN Bonn. Das Publikum erwartet ein Hitfeuerwerk mit den größten Erfolgen aus mehr als vier Jahrzehnten.

Bryan Adams zählt weltweit zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern der Rockmusik und zu den profiliertesten Live-Performern. Der mehrfache GRAMMY-Gewinner verbindet seine bekannten Songs auf der Bühne mit einer energiegeladenen Performance. Seine Alben erreichten Spitzenpositionen in den Charts sowie mehrfach Gold- und Platinstatus. Das gilt auch für sein 16. Studioalbum „Roll with the Punches“, das im Herbst 2025 erschien.

Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger und Nummer-eins-Erfolge in über 40 Ländern belegen die internationale Resonanz auf 17 Studio Alben und mehr als 80 Singles. Auch die weltweit ausverkauften Tourneen zeigen die anhaltende Popularität seiner Musik. Gemeinsam mit seiner langjährigen Band präsentiert Bryan Adams eine mitreißende Show mit Hits und Höhepunkten aus allen Phasen seiner Karriere.

Bereits Mitte der 1980er-Jahre wurde Bryan Adams mit Songs wie „Summer of ’69“, „Somebody“, „Run to You“ und „Cuts Like a Knife“ weltweit bekannt. In den 1990er-Jahren festigten vier weitere große Erfolge seine internationale Stellung: „(Everything I Do) I Do It for You“, „Please Forgive Me“, „All for Love“ und „Have You Ever Really Loved a Woman?“.

Raue Stimme und große Rockhymnen wurden zu seinen Markenzeichen, ebenso seine Balladen. „ (Everything I Do) I Do It for You“ aus dem Film „Robin Hood“ zählt zu den erfolgreichsten Singles der Rockgeschichte. Weitere herausragende Charterfolge sind „Have You Ever Really Loved a Woman?“, „The Only Thing That Looks Good on Me Is You“, „Heaven“, „Cloud No. 9“, „The Best of Me“, „Here I Am“ und „So Happy It Hurts“.

Bryan Adams live bedeutet mehr als zwei Stunden Energie und kompromisslosen Einsatz. Damit erfüllt die Show das Versprechen seines Millionensellers „Let’s Make a Night to Remember“ und folgt zugleich dem Leitmotiv von „Straight from the Heart“: Musik, die unmittelbar bei den Fans ankommt.

Neben seiner Musik hat sich Bryan Adams in den vergangenen Jahren auch international als Fotograf etabliert. Zudem schrieb er den Soundtrack zum Broadway-Musical „Pretty Woman“. Zu seinen Auszeichnungen zählen ein GRAMMY und ein American Music Award; hinzu kommen drei Oscar- und fünf Golden-Globe-Nominierungen.

Für den 6. November 2026 kündigt Bryan Adams sein neues Album „How’s It Goin’“ an. Die zwölf Songs widmen sich Kanada, seiner Geschichte und einigen der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes.

Bryan Adams„Roll with the Punches Tour 2027“, Dienstag, 6. Juli 2027, KUNST!RASEN, Bonn