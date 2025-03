Buchungswebsite für Kraftraum-Shuttle online

Seit dem 01. November 2024 ergänzt das innovative Mobilitätsangebot Kraftraum-Shuttle den Mobilitätsmix in Bergheim und seit Anfang März in Rommerskirchen. Nun gibt es eine weitere Neuerung: Ab dem 01. April 2025 können Fahrten über eine neue Buchungswebsite (https://kraftraum-shuttle.fahrt-buchen.de) organisiert werden. Bisher konnten die Fahrgäste die Reisen mit dem Kraftraum-Shuttle interimsweise über die „mobie“-App der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH abwickeln.

In Zukunft wird Kraftraum-Shuttle dann in einem weiteren Schritt vollständig in die Auskunftsapps von VRS und REVG integriert. Damit wird das Angebot nahtlos in die Reisekette eingebunden – etwa als Zubringer zu Bahnhöfen.

Der Kraftraum-Shuttle ist ein flexibles On-Demand-Verkehrsangebot und richtet sich flexibel nach den Wünschen der Fahrgäste. Dabei bietet die komfortable und umweltfreundliche Mobilitätslösung vor allem für Menschen ohne eigenen Pkw oder jene, die bewusst auf die Nutzung des Autos verzichten wollen, eine flexible Alternative.

× Erweitern Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH/Smilla Dankert 2024_Mobilitätsakademie_hres-1454

Seit Anfang November 2024 sind die modernen Elektro-Fahrzeuge mit dem auffälligen Kraftraum-Shuttle-Logo auf den Straßen Bergheims unterwegs. Über 1.000 virtuelle Haltepunkte stehen den Fahrgästen für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung. Zudem werden nach Bedarf vier wichtige Sonderziele außerhalb Bergheims bedient: Horrem Bahnhof, Stommeln Bahnhof, Weiden West und Weiden Zentrum. Anfang März ging der Kraftraum-Shuttle dann auch in Rommerskirchen an den Start. Auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen können dank eines speziellen Fahrzeugumbaus bequem mitfahren. Auch die Mitnahme eines Rollstuhls ist mit einem Kraftraum-Shuttle problemlos möglich.

Über das Projekt Kraftraum-Shuttle

Das Projekt Kraftraum-Shuttle ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreisstadt Bergheim, dem Verkehrsbetrieb REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH und des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). Ziel ist es als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV bis Ende 2025 eine öffentliche, mandantenfähige und skalierbare Plattform für On-Demand-Mobilität im Rheinischen Revier aufzubauen. Beim On-Demand-Verkehr kommt der Fahrdienst nur auf Bestellung und wird in der Regel mit Pkw oder Kleinbussen betrieben. Das Projekt Kraftraum-Shuttle wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie der Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.kraftraum-shuttle.de