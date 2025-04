Cool bleiben

In einer Zeit, in der Mobilität und ein aktiver Alltag eine wichtige Rolle spielen, hat air up® den neuen Tumbler entwickelt. Er eignet sich für verschiedene Alltagssituationen – ob auf Reisen, beim Sport oder im Büro – und unterstützt dabei, ausreichend Wasser zu trinken. Der Tumbler nutzt die Scentaste™-Technologie von air up®, die es ermöglicht, aromatisiertes Wasser ohne Zucker, Süßstoffe oder andere Zusatzstoffe zu trinken. Durch sein schlichtes Design und die praktische Handhabung lässt er sich unkompliziert in den Alltag integrieren.

Fünf Jahre voller Innovationen: Die Erfolgsgeschichte von air up®

Seit fünf Jahren entwickelt air up® Produkte, die das Trinken von Wasser durch den Einsatz von Dufttechnologie verändern. Der Tumbler ist eine neue Ergänzung im Sortiment und wurde auf Grundlage von Nutzerfeedback gestaltet. „Wir haben uns dem Feedback unserer Fans angenommen und ein Produkt entwickelt, das die bewährte air up®-DNA in ein neuartiges Design überführt“, sagt Mitgründerin Lena Jüngst.

× Erweitern Foto: Marcos Cruz

Der Tumbler ist in den Farben Soft Lilac und Creme Beige erhältlich, fasst 700 ml und passt in handelsübliche Getränkehalter. Er besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl und ist doppelwandig isoliert, wodurch Getränke bis zu neun Stunden kühl bleiben können. Im Lieferumfang ist ein Trinkhalm enthalten, der für die Nutzung eines Duft-Pods ausgelegt ist. Eine auslaufsichere Konstruktion mit selbstschließendem Mechanismus sorgt für sicheren Transport. Zusätzlich bietet der Deckel eine zweite Öffnung, die das Trinken ohne Halm und ohne Duft ermöglicht.

Der air up® Tumbler auf einen Blick:

Farbvarianten: Soft Lilac & Creme Beige

700 ml Fassungsvermögen

Doppelwandige Isolierung, die Wasser bis zu 9 Stunden kühl hält

Auslaufsicher dank selbstschließendem Mechanismus beim Herausziehen des Trinkhalms

Hochwertiger, pulverbeschichteter Edelstahl für langlebigen Trinkgenuss

Passt in gängige Getränkehalter: Höhe 200 mm (mit Deckel), Durchmesser 78-88 mm

Handwäsche empfohlen; nicht für kohlensäurehaltige oder heiße Getränke geeignet

Der air up® Tumbler ist ab sofort für 34,99 EUR (inkl. 3 Pods) im air up® Online-Shop erhältlich.