Danse Macabre mit THEA Award ausgezeichnet

In Orlando wurde Danse Macabre am gestrigen Abend als Gewinner des THEA Awards „Outstanding Achievement – Attraction“ bekannt gegeben.

Zum Hintergrund: Um für die diesjährigen Auszeichnungen in Frage zu kommen, musste ein Projekt zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2025 eröffnet worden sein.

Zitat von Fons Jurgens, CEO von Efteling: „Es ist eine große Ehre, diesen THEA Award für Danse Macabre zu erhalten. Diese Anerkennung ist vor allem ein großes Kompliment an das Projektteam und alle Fachleute, die die Attraktion bis ins Detail zum Leben erweckt haben. Unser Ziel war es, ein Erlebnis zu schaffen, das unsere Gäste vollständig in die Geschichte eintauchen lässt, und wir sind begeistert, wie positiv es aufgenommen wurde. Dass wir nun auch diese internationale Auszeichnung erhalten, macht uns unglaublich stolz.“

Was sind die Thea Awards?

Sie wurden 1994 von der TEA ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen im Bereich der Themenunterhaltung (Attraktionen, Museen, immersive Erlebnisse usw.) zu würdigen. Die jährlich verliehenen Thea Awards gelten international als Zeichen für höchste Qualität in diesem Bereich. Die Auszeichnungen können an Einzelpersonen (z. B. für ihr Lebenswerk), Projekte oder Technologien – wie Attraktionen, Museen, Veranstaltungen und Innovationen – vergeben werden. Die Galaveranstaltung ist ein prestigeträchtiger Anlass innerhalb der Themenunterhaltungsbranche. Die Thea Awards sind die angesehensten Fachauszeichnungen in dieser Branche – man könnte sie als die Oscars der Themenattraktionen bezeichnen.

Was ist die TEA?

Die Themed Entertainment Association (TEA) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die Schöpfer, Entwickler, Designer und Produzenten in der Welt der Themenunterhaltung vertritt. Sie wurde 1991 gegründet und hat ihren Sitz in Burbank, Kalifornien, USA. Zu ihren Aufgaben gehören die Förderung der Kommunikation innerhalb der Branche, die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung sowie die Steigerung der Sichtbarkeit und Vielfalt innerhalb der Themenunterhaltungsbranche.

Weitere Auszeichnungen für Danse Macabre:

Beste neue Familienattraktion 2025 – Golden Ticket Awards (Amusement Today)

Europas beste Indoor-Attraktion – European Star Awards (Park International)

In der Vergangenheit hat Efteling bereits Thea Awards für Aquanura, Symbolica und Villa Volta gewonnen