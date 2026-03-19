Datengestützte Einfachheit zieht

in Meilenstein für digitales Ticketing im öffentlichen Verkehr: Die Partnerschaft zwischen FAIRTIQ, den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) wurde bei den Transport Ticketing Global Awards 2026 in der Kategorie „Beste kommerzielle Strategie-Initiative“ (Best Commercial Strategy Initiative) mit einer besonderen Anerkennung ausgezeichnet.

Die Jury würdigte damit den Erfolg von eezy.nrw, einem digitalen Tarifsystem für Nordrhein-Westfalen, das auf mobile pay-as-you-go-Technologie (MPAYG) basiert. Das System macht den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich einfacher und hilft gleichzeitig, neue Fahrgäste zu gewinnen.

Von Tarifkomplexität zu einfacher Nutzung

Die Initiative entstand aus einer klaren Herausforderung: Traditionelle Tarifsysteme mit zahlreichen Preisstufen und Ticketarten können für Gelegenheitsfahrende schnell unübersichtlich werden.

Mit eezy.nrw setzen die Partner deshalb auf einen anderen Ansatz. Fahrgäste starten und beenden ihre Fahrt einfach mit einem Swipe in der App. Der Fahrpreis wird automatisch anhand der zurückgelegten Strecke auf Basis eines Luftlinientarifs berechnet. So entfällt die Suche nach dem richtigen Ticket im Voraus und der Zugang zum ÖPNV wird deutlich einfacher.

“Die Würdigung im Rahmen des Transport Ticketing Global Awards ist ein Beweis für die Kraft der Zusammenarbeit“, sagt Michael Vogel, Geschäftsführer des VRS. „Ursprünglich als Pilotprojekt gestartet, ist eezy.nrw heute ein Vorbild für Ticketinglösungen in ganz Deutschland. Dieser Award erkennt die gemeinsame Arbeit von VRS, KVB und FAIRTIQ, den öffentlichen Nahverkehr zugänglicher als je zuvor zu machen, an.“

Eine Strategie, die Wirkung zeigt

Neben der technologischen Lösung hob die Jury insbesondere die datengestützte kommerzielle Strategie hervor.

KVB und VRS setzten gezielt auf Kampagnen rund um lokale Großereignisse wie den Kölner Karneval oder den Black Friday. Aktionen wie kostenlose Fahrtage, Zwei-für-eins-Angebote oder gezielte Rabatte motivierten Fahrgäste, das System auszuprobieren.

Ein Test-and-Learn-Ansatz half den Partnern zu verstehen, welche Anreize bei Fahrgästen besonders gut funktionieren. Die Ergebnisse sprechen für sich:

Nachhaltiges Wachstum: Die Zahl der aktiven App-Nutzenden hat sich bis Januar 2026 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Die Zahl der aktiven App-Nutzenden hat sich bis Januar 2026 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Hohe Kundenbindung: Eine Karnevalskampagne brachte mehr als 1.500 neue Nutzende, von denen 80 Prozent auch Monate später noch aktiv waren.

Eine Karnevalskampagne brachte mehr als 1.500 neue Nutzende, von denen 80 Prozent auch Monate später noch aktiv waren. Markteinfluss: Heute entfallen rund sieben Prozent der Einnahmen aus Fahrten ohne Abonnement in Nordrhein-Westfalen auf eezy.nrw.

Ein Modell für zukünftiges Fahrgastwachstum

Die Würdigung unterstreicht eine zentrale Erkenntnis für die Branche: Digitales Ticketing allein reicht nicht aus. Erst in Kombination mit einer durchdachten kommerziellen Strategie kann es sein volles Potenzial entfalten.

„Wachsende Fahrgastzahlen beginnen mit dem Abbau von Hürden“, sagt Gian-Mattia Schucan, Gründer und Co-CEO von FAIRTIQ. „Indem wir mobile pay-as-you-go-Technologie mit datengestützten Erkenntnissen verbinden, machen wir aus Gelegenheitsfahrgästen loyale Stammkunden. Diese Auszeichnung bestätigt, dass Einfachheit ein entscheidender Wachstumstreiber für den öffentlichen Verkehrs ist. Wir sind stolz, dass wir in dieser neu geschaffenen Kategorie ein erstes Ausrufezeichen setzen konnten.“