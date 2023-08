Der Countdown läuft

Das erste Köln-Musical „Himmel und Kölle“ ist ab dem 2. September endlich wieder in der Volksbühne am Rudolfplatz zu sehen. Die Besucher dürfen sich auf etliche Überraschungen freuen – unter anderem auf Guido Cantz in der ersten Musical-Rolle seines Lebens.

Während die Proben für die mit Spannung erwartete Wiederaufnahme-Premiere des ersten Köln-Musicals auf Hochtouren laufen, stürmen die Fans von „Himmel und Kölle“ bereits die Vorverkaufsstellen. Kein Wunder, denn auch wer das vielfach gefeierte Musiktheaterstück bereits gesehen hat, kann sich auf jede Menge Überraschungen freuen.

Dazu gehört zum Beispiel die Besetzung eines bundesweit bekannten TV-Stars, der am 2. September eine doppelte Premiere feiert: Der beliebte Comedian, Moderator und Autor Guido Cantz schlüpft nicht nur zum ersten Mal in die gefeierte Rolle des sächselnden Taxifahrers, der mit humoristischen Schimpftiraden auf den Kölner Straßenverkehr das Publikum begeistert. Der prominente Entertainer steht zeitgleich zum ersten Mal auf einer Musical-Bühne. Damit ist er inmitten des hochkarätigen „Himmel und Kölle“- Ensembles in bester Gesellschaft. Neben zahlreichen neuen Gesichtern können sich die Gäste auf einige bekannte Publikumslieblinge freuen: Unter anderem bleiben Vera Bolten als resolute Pfarrhaushälterin Moni und Markus Schneider als Jungpfarrer Elmar ihren Rollen erhalten.

× Erweitern Thomas Brill

Foyer wird aufwendig umgebaut

Selbstverständlich bleibt die Story des beliebten Dauerbrenners, der seit der Premiere im Herbst 2020 alle Erwartungen übertroffen hat, unverändert: Der naive Provinzpfarrer Elmar, der in die Großstadt versetzt wird, erlebt bereits bei seiner Ankunft auf der Domplatte einen echten Kulturschock. Er stolpert buchstäblich in einen feierwütigen Junggesellinnenabschied hinein, der ihn auf einen nächtlichen Höllentripp durch seine sündige neue Wirkungsstätte entführt – emotionale Verwirrungen inklusive …

Allerdings hat sich rund um die kultige Story eine Menge Neues in der Volksbühne am Rudolfplatz getan. Seit Wochen wird das Foyer mit viel Liebe zum Detail umgebaut. „Himmel und Kölle“-Kenner werden in der Einrichtung zahlreiche Anspielungen auf das Ausnahme-Comedy-Musical entdecken. Die Umgestaltung ist möglich, weil die Produzenten das gesamte Theater für die kommende Spielzeit gemietet haben. Bis Ende April 2024 ist die mehrfach preisgekrönte Produktion (unter anderem als „Kölner Kulturereignis des Jahres“ und in vier Kategorien beim Deutschen Musical Theater Preis) an der Aachener Straße zu sehen.

Eine witzige und liebevolle Hommage an unsere Stadt

Genau für dieses traditionsreiche Theater haben die beiden Grimmepreisträger Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob („Extrawurst“) das Musiktheaterstück geschrieben, für das der renommierte Komponisten Andreas Schnermann exklusiv die mitreißende Musik komponiert hat. Gemeinsam mit Gil Mehmert, einem der gefragtesten Musical-Regisseure Deutschlands, brachte der Kölner Produzent Frank Blase und der Co-Produzent Marc Schneider Kölns erstes Köln-Musical auf die Bühne. Das Ergebnis ist eine witzige, treffsichere und liebevolle Hommage an unsere Stadt – voller urkomischer Ideen, rasanter Szenenwechsel und schwungvoller Musik.

Himmel & Kölle – Das Köln Musical, ab 02.09., Volksbühne am Rudolfplatz, Köln, himmelundkoelle.de

