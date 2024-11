Deutscher Gründerpreis für Schüler:innen

In diesem Jahr war der Deutsche Gründerpreis für Schüler:innen für ein von der Kreissparkasse Köln betreutes Team ein voller Erfolg: Am 25. September gratulierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin den drei Abiturientinnen Jennifer Gutsche, Charlotte Speuser und Sarah Conzendorf vom Silverberg-Gymnasium in Bedburg zu ihrem ersten Platz bundesweit.

Im nächsten Jahr findet der Deutsche Gründerpreis für Schüler:innen nun zum 25. Mal statt. Bei dem Wettbewerb, den die Kreissparkasse Köln mit Partnern ausrichtet, gründen Teams aus Schülerinnen und Schülern ein fiktives Unternehmen. Dabei erstellen sie ein realitätsnahes Geschäftskonzept inklusive Vertriebs- und Marketingstrategie, Finanzplanung und Website bis hin zum Live-Pitch. Unterstützt werden sie von Spielbetreuenden der Sparkasse und einer Lehrkraft. Zusätzlich stehen den Teams Experten und Expertinnen aus der Wirtschaft in verschiedenen digitalen Sessions und Deep Dives mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende gewinnt das beste Pitch Deck, welches das Geschäftskonzept auf den Punkt bringt, die Umsetzbarkeit der Idee prüft, sie in den Markteinordnet und dort erfolgreich platziert.

Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Teilnahme interessieren, können sich ab sofortunter www.ksk-koeln.de/dgps informieren und bis zum 14. Februar 2025 über ihre Lehrkraft für die neue Spielrunde anmelden. Die Kreissparkasse Köln prämiert die erfolgreichsten Teams in ihrem Geschäftsgebiet mit Preisen von insgesamt 1.550 Euro. Zudem erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, das beim späteren Übergang vom Schul- ins Berufsleben die eigenen Bewerbungsunterlagen aufwertet. Schulen erhalten das Siegel „Gründerpreis-Schule“, mit dem sie ihr Engagement bei der Vermittlung von Wirtschaftsthemen demonstrieren können.

Mitmachen können Gruppen von drei bis fünf Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9 von allgemein- oder berufsbildenden Schulen. Der Wettbewerb findet komplett digital statt –Basis für die Teilnahme ist die passwortgeschützte Spielplattform. Diese erlaubt allen Beteiligten flexibles Arbeiten, unabhängig von Zeit und Ort. Unterstützt werden die Jugendlichen von ihren Lehrkräften und ihrer Spielbetreuerin der Kreissparkasse Köln, Sabrina Cremer, Tel. 0221 227-2351.Zusätzlich zur regionalen Siegerehrung der Kreissparkasse Köln werden die bundesweitzehn besten Teams zum Bundesfinale nach Hamburg eingeladen. Hier erwartet die Teilnehmenden neben der Veranstaltung ein vielseitiges Rahmenprogramm inklusive After-Show-Party. Außerdem gewinnen sie Tickets für die Gründerpreis Experience - ein mehrtägiger Hackathon mit dem Ziel, die fiktiven Start-ups in den Bereichen Produktentwicklung, Markenauftritt, Marktforschung, Vertrieb sowie soziale und ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen. Das erstplatzierte Team wird schließlich auf der Preisverleihung des Deutschen Gründerpreises im Hauptstadtstudio des ZDF in Berlin in der Kategorie „Schüler:innen“ ausgezeichnet.

Ausrichter des Deutschen Gründerpreises für Schüler:innen sind die Sparkassen, das ZDF, das Magazin stern und Porsche. Der Preis zählt mit über 95.000 Teilnehmenden in seinen bislang 24 Wettbewerbsrunden zu Deutschlands größten Existenzgründungs-Planspielen.