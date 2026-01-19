Die Besten 2026

So wie der Dom, der Karneval oder der 1. FC Köln: Auch DIE BESTEN schreiben kölsche Erfolgsgeschichte. 14 Jahre, 66 Preisträ- gerinnen und Preisträger aus Handwerk, Gastronomie und Einzelhandel machen sichtbar, was die Rheinmetropole stark macht – die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe, die für ihre Kundinnen und Kunden mit Leistung und Leidenschaft ihr Bestes geben. Auch in diesem Jahr wird wieder gevotet, geliked und gefeiert. Ab dem 19. Januar können alle Kölnerinnen und Kölner online ihre Favoriten aus den drei Kategorien nominieren. Im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 28. April werden die Siegerinnen und Sieger im Sachsenturm ausgezeichnet.

Was einst als Programmpunkt des traditionsreichen Kölner Neujahrsempfangs begonnen hat, ist wie ein guter Betrieb über die Jahre erfolgreich gewachsen. Seit 14 Jahren ehrt der Wettbewerb DIE BESTEN die beliebtesten Handwerker, Gastronomen und Einzelhändler der Stadt. Präsentiert von NetCologne würdigt die Veranstaltung das herausragende Engagement des Kölner Mittelstands.

Wettbewerb würdigt Unternehmergeist

„In Köln herrscht ein besonderer Herzschlag. Der Wettbewerb DIE BESTEN ist ein Symbol für den pulsierenden Unternehmergeist, der unsere Stadt mit Leben erfüllt“, erklärt Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. „Dass wir 14 Jahre DIE BESTEN feiern dürfen, verdanken wir den Menschen, die mit Leidenschaft und Innovationskraft Tag für Tag das Beste für ihre Kundinnen und Kunden geben.“

66 ausgezeichnete Betriebe seit Bestehen

In den vergangenen 14 Jahren hat sich der Wettbewerb DIE BESTEN zu einer festen Institution im Kölner Eventkalender entwickelt. 66 Betriebe wurden seither ausgezeichnet – mit Erfolgsgeschichten, die inspirieren und berühren. Da ist zum Beispiel die junge Gastronomin, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters das Familienrestaurant in die Zukunft führt. Oder zwei Brüder, die ihr Start-up im Dachdeckerhandwerk in Rekordzeit zu einem erfolgreichen Betrieb entwickelt haben und mit innovativen Ausbildungskonzepten neue Wege gehen. Nicht zu vergessen sind die Traditionsbetriebe, die seit über 100 Jahren am Markt bestehen und das Stadtbild prägen. Diese und viele andere Geschichten zeigen auf, was den Wettbewerb DIE BESTEN einzigartig macht. „Hier geht es nicht um große Unternehmen mit bedeutenden Namen, sondern um echte Macherinnen und Macher aus dem Mittelstand, die mit Begeisterung, Mut und Durchhaltevermögen ihre Betriebe führen“, betont Timo von Lepel.

Online-Voting startet am 19. Januar 2026

Ab 19. Januar 2026 ist es zum 14. Mal soweit: Dann startet die Wahl für DIE BESTEN 2026. Bis zum 23. März 2026 sind alle Kölnerinnen und Kölner eingeladen, auf www.diebesten.koeln ihre Favoriten in den Kategorien Handwerk, Gastronomie und Einzelhandel zu nominieren.

Mitmachen lohnt sich

Die ausgezeichneten Betriebe erhalten neben der begehrten Trophäe ein Preisgeld von 1.000 Euro sowie ein von einem Profiteam produziertes Imagevideo, das sie für ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit und in sozialen Netzwerken nutzen dürfen. Darüber hinaus werden die Preisträgerinnen und Preisträger dauerhaft auf einer virtuellen Köln-Karte auf der NetCologne-Webseite vorgestellt. Auch für die Voting-Teilnehmenden lohnt sich das Mitmachen: Unter allen, die ihre Stimme abgeben, werden attraktive Gutscheine und Tickets für die festliche Preisverleihung verlost.

Preisverleihung mit namhaften Gästen im historischen Sachsenturm

Die Preisverleihung mit namhaften Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur findet in diesem Jahr am 28. April 2026 in einer beeindruckenden Kulisse statt. Der Sachsenturm als historisches Bauwerk steht für die gelungene Verbindung von Tradition und Moderne, genau wie der Wettbewerb DIE BESTEN, der seit Jahren innovative Ideen und herausragende Leistungen von Kölner Unternehmen würdigt. Das Publikum darf sich auf einen unvergesslichen Abend voller Applaus, bewegender Momente und echten kölschen Zusammenhalt freuen. Wie bereits in den sechs Jahren zuvor führt TV-Star Frauke Ludowig auch dieses Mal als Moderatorin durch die Veranstaltung.

Über den Wettbewerb DIE BESTEN

Der Wettbewerb DIE BESTEN wurde von der Kreishandwerkerschaft Köln, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein (DEHOGA) und dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln ins Leben gerufen. Neben Hauptsponsor NetCologne wird die Veranstaltung von Koeln.de, Radio Köln und KölnBusiness unterstützt.