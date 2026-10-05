Die Imaging World zieht nach Köln. Ab 2027 findet das Festival für Foto, Video und Content Creation als „Imaging World inspired by photokina“ auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Den Standortwechsel haben RINGFOTO und die Koelnmesse heute im Rahmen der TIPA World Awards Ceremony auf der Imaging World 2026 in Nürnberg bekannt gegeben. Die Veranstaltung verbindet Technik zum Live-Testen, kreative Praxis und persönliche Begegnungen innerhalb der Imaging-Branche.

Nach der diesjährigen Ausgabe in Nürnberg feiert die Veranstaltung vom 24. bis 26. September 2027 auf dem Gelände der Koelnmesse ihre Premiere. Mit der Übernahme der Veranstalterrolle ab 2027 bringt die Koelnmesse ihre internationale Messekompetenz und ihr Netzwerk ein, um die „Imaging World inspired by photokina“ als zentrale Plattform für Fotografie, Video und Content Creation weiterzuentwickeln. RINGFOTO bleibt als zentraler Partner eng eingebunden und steuert seine Marktkenntnis, sein Netzwerk in Industrie und Fachhandel sowie prägende Bestandteile des bisherigen Veranstaltungskonzepts bei. Gemeinsam soll das Format marktnah weiterentwickelt und seine Sichtbarkeit schrittweise ausgebaut werden.

„Mit der Imaging World inspired by photokina kommt ein bereits im Markt etabliertes Veranstaltungsformat mit einem klaren Profil und einer engagierten Community nach Köln“, sagt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Gemeinsam mit RINGFOTO wollen wir diese Stärken bewahren und gezielt weiterentwickeln. Dabei bringen wir auch die langjährige Imaging-Expertise und die internationalen Branchenkontakte ein, die die Koelnmesse über Jahrzehnte mit der photokina aufgebaut hat. Köln bietet dafür mit seiner Messeinfrastruktur, seiner internationalen Erreichbarkeit und seinem starken Medien- und Kreativumfeld hervorragende Voraussetzungen.“

Die Imaging World hat in den beiden Jahren gezeigt, wie groß das Interesse an einem Ort ist, an dem Produkte nicht nur präsentiert, sondern unmittelbar erlebt und ausprobiert werden können“, ergänzt Thilo Röhrig, Geschäftsführer von RINGFOTO. „Nach zwei erfolgreichen Ausgaben in Nürnberg ist die Imaging World bereit für den nächsten Schritt. Diese Verbindung aus Technik, Praxis, Inspiration Pressemitteilung Die Imaging World zieht nach Köln: Koelnmesse und RINGFOTO führen das Festival für Fotografie, Video und Content Creation ab 2027 gemeinsam weiter Seite 2/4 und persönlichem Austausch wollen wir in Köln fortführen. Insbesondere unser Konzept bestehend aus klassischer Messeausstellung gepaart mit modernen, interaktiven Playgrounds und einem umfangreichen Workshop- und SeminarProgramm wollen wir weiterentwickeln. RINGFOTO bleibt dabei ein aktiver Partner für Industrie, Fachhandel und Community.“

Bewährtes Format mit neuer Perspektive

Die Imaging World inspired by photokina verbindet Produkterlebnis, kreative Praxis, Community und Business. Besucherinnen und Besucher können Neuheiten entdecken, Equipment direkt ausprobieren, an Workshops und Live-Formaten teilnehmen und sich mit Herstellern, Handel, professionellen Anwendern und Kreativen austauschen. Auch ambitionierte Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen erhalten die Möglichkeit, neue Technik unter realen Bedingungen zu testen und ihre gestalterischen und technischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Fotografie bleibt ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung. Zugleich gehören Video, Audio, Licht, Software, Printing, Smartphone-Anwendungen und Technologien für die Content-Produktion bereits heute zum etablierten Themenspektrum. Dieses breite Angebot wird in Köln fortgeführt und ausgebaut. Für Hersteller, Distributoren und Marken verbindet die Imaging World inspired by photokina den Austausch mit dem Fachhandel mit dem direkten Kontakt zu professionellen Anwendern, ambitionierten Endverbrauchern und Content Creatorn.

Imaging-Kompetenz mit internationaler Perspektive

Mit dem Zusatz „inspired by photokina“ knüpft die Imaging World an die langjährige Imaging-Kompetenz und die internationalen Branchenkontakte des Messestandorts Köln an. Die photokina hat Köln über Jahrzehnte als wichtigen Treffpunkt der internationalen Foto- und Imaging-Branche geprägt. Eine Neuauflage der photokina ist die Imaging World nicht: Sie bleibt ein eigenständiges Format, das an die Imaging-Tradition des Standorts anknüpft und neue moderne Inhalte mitbringt.

Diese Erfahrung und Vernetzung fließen in die Weiterentwicklung der Imaging World inspired by photokina ein, die ihren bewährten Mix aus Messe, Produkterlebnis, Community und Business gemeinsam mit RINGFOTO fortführt.

Köln schafft zusätzliche Möglichkeiten

Köln bietet als international hervorragend erreichbarer Messe-, Medien- und Kreativstandort die ideale Bühne für die nächste Entwicklungsphase der Imaging World inspired by photokina. Die Stadt verbindet eine lebendige und vielfältige Medien- und Kreativwirtschaft mit einer starken Hochschul- und Ausbildungsszene sowie einer aktiven Foto-, Video- und Content-Creator-Community. Daraus entstehen neue Möglichkeiten für Kooperationen, relevante Inhalte und die Ansprache zusätzlicher Zielgruppen. Dieses Potenzial soll schrittweise in die Veranstaltung einfließen – auch über das Messegelände hinaus: Perspektivisch sind ausgewählte Fotowalks und Community-Formate im Kölner Stadtgebiet geplant. Die konkreten Programminhalte, teilnehmenden Unternehmen und Ticketangebote für 2027 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.