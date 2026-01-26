Drei Städte, ein jecker Sommer

Jeck im Sunnesching entwickelt sich 2026 zur NRW-weiten Festivalmarke. Mit dem Tanzbrunnen in Köln als Homebase, der erfolgreichen Rückkehr nach Aachen und der Premiere in Haltern am See wird rheinische Lebensfreude erstmals auch im Münsterland erlebbar.

Was 2015 als Kneipen- und Straßenfestival in Köln begann, ist heute das größte kölsche Sommerfestival. 2026 zeigt sich diese Entwicklung deutlicher denn je: drei Städte, ein Lebensgefühl.

Köln bleibt das Herz und der Tanzbrunnen wird Homebase

Mit dem Umzug vom Deutzer Jugendpark in den Tanzbrunnen schlägt Jeck im Sunnesching 2026 ein neues Kapitel auf. Direkt am Rhein, mitten in Köln, findet am 20. Juni 2026 erstmals das große Festival am neuen Standort statt und gleich mit einer Premiere: Die Höhner sind zum ersten Mal dabei. Auf der Bühne stehen außerdem Kasalla, Brings, Cat Ballou, Miljö, Klüngelköpp, Druckluft, Grüngürtelrosen, Björn Heuser und Eldorado.

Am Sonntag, 21. Juni 2026, folgt an gleicher Stelle Jeck im Sunnesching för Pänz. Nach zwei ausverkauften Ausgaben wächst das Familienfestival weiter mit Kasalla, Druckluft, Lupo, Planschemalöör und neu dabei De Pänz vum Rhing, der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Rheinveilchen. Dazu kommen Mitmachstationen, Spielangebote, Charity-Aktionen mit dem Kinderschutzbund Köln und barrierefreie Angebote mit Gebärdensprach-Übersetzung.

Haltern am See: Kölsche Lebensfreude im Münsterland

Mit Haltern am See kommt 2026 erstmals eine neue Region hinzu. Am 28. Juni 2026 verwandelt sich das Seebad Haltern in ein jeckes Sommerfestival mit Brings, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Räuber, Klüngelköpp, Miljö, Druckluft und Björn Heuser. Ein weiterer Top-Act wird noch bekanntgegeben.

Damit trägt Jeck im Sunnesching die rheinische Lebensfreude erstmals gezielt ins Münsterland und baut einen neuen Standort nachhaltig auf.

Aachen: CHIO wird Festivalgelände

Nach der ausverkauften Premiere 2025 mit 12.000 Jecken kommt Jeck im Sunnesching am 12. September 2026 wieder auf das CHIO-Gelände. Das Line-up vereint Bewährtes und Neues: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Planschemalöör, Druckluft und die Hopfenkehlchen treffen auf die neuen Acts Höhner, Bläck Fööss, Kempes Feinest und Stadtrand. Mit der Unterstützung von Oberbürgermeister Michael Ziemons und Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier wird Aachen langfristig als zweite große Festivalstadt neben Köln etabliert.

NRW wird jeck und verbindet Regionen

„Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein kölsches Festival, es ist ein Lebensgefühl“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR vom Sponsor Gaffel. „Und diese Idee funktioniert in ganz NRW.“ Ob am Rhein, im Münsterland oder in der StädteRegion Aachen: Jeck im Sunnesching verbindet Menschen, Regionen und Generationen.

