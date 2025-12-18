Ein Beruf mit Bewegung wäre nice?

Advertorial

Du liebst Sport, wünschst dir Abwechslung und magst es, mit Menschen zu tun zu haben? Dann ist eine Ausbildung in der Physiotherapie genau das Richtige für dich! Deine Aufgaben als Physiotherapeut bestehen darin, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht und die funktionellen Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen. Neben der Theorie besteht die Ausbildung aus viel Praxis: du führst die Übungen selbst aus, um zu zeigen, worauf es ankommt, und bleibst dabei immer in Bewegung.

Die Ausbildung ist vielseitig und eröffnet dir zahlreiche Möglichkeiten. Schon parallel zur Ausbildung kannst du Schwerpunkte setzen und z.B. den Kurs „Sportphysiotherapie“ an der Döpfer Akademie belegen. Du kannst ebenso deine Tierliebe mit dem Beruf verbinden und dein Behandlungsspektrum vom Menschen auf Tiere erweitern. „Tierphysiotherapeut“ ist ein Angebot der Döpfer Akademie Köln, das mit Besuch des Vorbereitungskurses am 06.02.2026 auch für alle Interessierten ohne medizinische Vorkenntnisse offen ist.

× Erweitern Foto: Döpfer Gruppe

Für ein Bachelorstudium der „Angewandten Therapiewissenschaften“ an der HSD Hochschule Döpfer - neben der Ausbildung oder nach Berufsabschluss – sowie für eine Karriere als Lehrkraft stehen dir ebenso die Türen offen in der Döpfer Gruppe!

Dein erster Schritt in Richtung Zukunft mit der Ausbildung Physiotherapeut (m/w/d) an den Döpfer Schulen Köln 😊: www.doepfer-koeln.de/ausbildung/physiotherapie/

Hier findest du weitere Details und Termine für Informationsveranstaltungen!