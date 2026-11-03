Ein fotografischer Diskurs über die Stadt

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Die Fantasie und die Nonchalance, die Heimatliebe und die Anpassungsfähigkeit, die Improvisation und die Flexibilität, die Duldsamkeit und die Gelassenheit, die Offenheit und die Zuversicht, die Vielfalt und die Akzeptanz, die Freiheit und die Frechheit scheinen in Köln grenzenlos zu sein.

Öffentlichkeit – Stadtidentität – Eigensinn

Dieser Bildband ist ein Beitrag zur Stadtbilddiskussion in Köln – aus einer sehr subjektiven Perspektive. Der Fotograf Reinhard Matz hat mit seinem dokumentarfotografischen Blick die Alltagskultur und Architektur im Stadtraum in den letzten 20 Jahren eingefangen – fernab der bekannten Postkartenmotive. Zu sehen ist Bemerkenswertes und Abseitiges, Alltägliches und Übersehenes, Tradiertes und Vernachlässigtes, Heiteres und Irritierendes. Matz zeigt das Wunderliche, Skurrile, aber auch Typische, welches sich in Köln eben nicht erst auf den zweiten Blick, sondern häufig direkt auf den ersten offenbart – vorausgesetzt man schaut genauer hin. Als Kölner:in wundert man sich vielleicht nicht, denn man ist mit dem Anblick vertraut, doch die Fokussierung auf Details schärft den Blick und löst mal Heiterkeit, mal Befremden, mal ein dumpfes Heimatgefühl aus. Wunderbar eingefangen zeigt Matz die Stadt, wie sie an vielen Stellen aussieht, unverstellt, authentisch, gnadenlos. Er legt die Finger in Wunden und verliert trotzdem nicht den Respekt, regt zum Nachdenken, Hingucken und durchaus auch Schmunzeln an. Der Bildband ist ein Kunstbuch für alle, die Köln kennen und doch neu entdecken möchten. Zugleich ist er eine Art Essay zum Stadtbild und eine Begegnung zwischen Fotokunst und Dokumentarfotografie, die Spaß macht. »Köln. Wunderlich« erscheint in derselben Aufmachung wie die Vorgängertitel »Fassade. Köln. Fotografien« (ausgezeichnet mit dem Deutschen Fotobuchpreis) und »Fassade. Köln. Texte«, die 2005/2006 im Emons Verlag erschienen. Das neue Buch komplettiert sie zu einer Trilogie.

Reinhard Matz, geboren 1952 in Bremen, studierte nach einer Fotografenlehre Philosophie, Germanistik und Medienwissenschaft in Berlin und Köln sowie künstlerische Fotografie an der Kölner Fachhochschule. Er arbeitet als freier Künstler, Fotograf und Autor und lebt seit 1975 in Köln. Diverse Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland, fotografische, fototheoretische und fotohistorische Publikationen in Büchern, Katalogen und Zeitschriften seit 1980. Seine fotografischen Arbeiten sind in nationalen und internationalen Sammlungen vertreten. Seit der vierbändigen visuellen Geschichte Kölns, die er mit seinem Kollegen Wolfgang Vollmer herausgab, gilt er als vielseitiger Kenner der Stadt. www.matzfotografie.de

Reinhard Matz: Köln. Wunderlich

180 farbige Abbildungen, Flexoeinband, Emons Verlag, 208 Seiten, 22,00 €

Erscheinungstermin: 12. November 2026