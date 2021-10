Endlich wieder BOOSTER Silent Night

Es ist offiziell – die bekannte Veranstaltungsreihe BOOSTER Silent Night wird in diesem Jahr wieder stattfinden. An fünf Abenden im Dezember nimmt BOOSTER ihre Zuschauer in der RED BOX am SparkassenPark wieder mit zu einer spektakulären und hochwertigen Weihnachtsattraktion.

Die Vorfreude auf die diesjährigen Weihnachts-Shows ist groß

„Wir freuen uns unglaublich, endlich wieder mit euch zusammen die Silent Night zu feiern. Wir sind sehr glücklich!“, schwärmt Sängerin Chris Schmitt. Die BOOSTER Silent Night ist nicht nur für die Band immer wieder ein absolutes Highlight. Hier treffen sich jährlich viele Gladbacher, um die Weihnachtszeit in ganz besonderem Ambiente zu feiern. BOOSTER versteht es dabei immer wieder, ihr Publikum in den Bann zu ziehen und den Zuschauern einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Stimmung ist garantiert, wenn die Gladbacher Profi-Musiker mit Leidenschaft die Bühne betreten.

„Immer mehr Gruppen, Freundeskreise und Vereine treffen sich bei der Silent Night zu ihrer ganz besonderen Weihnachtsfeier“, freut sich Rene Pütz, Sänger und Mastermind und fasst damit eine ganz besondere regionale Tradition in die passenden Worte, denn viele Besucher nutzen die Silent Night, um sich im Kreise ihrer Liebsten vor den Feiertagen zu treffen und zu feiern.

Ein angepasstes Veranstaltungskonzept macht es möglich

Die Enttäuschung im vergangenen Jahr war groß, als auch die BOOSTER Silent Night pandemiebedingt nicht wie gewohnt in der RED BOX die Weihnachtszeit der Gladbacher versüßen konnte. Doch dieses Jahr müssen Fans nicht auf die beliebten Konzerte verzichten.

Dafür hat sich die Band gemeinsam mit Veranstalter Michael Hilgers für ein Konzept entschieden, dass zum einen in Hinblick auf die Pandemie-Lage besondere Sicherheit verspricht und zum anderen nicht von einer festlichen und ausgelassenen Stimmung abhält. „Wir haben uns dazu entschlossen auf eine 2G-Regelung plus PCR-Test zu setzen. Außerdem werden wir für Menschen, die nicht geimpft werden können oder dürfen, ein kostenloses Kontingent an PCR Tests vorhalten, welches man im Vorfeld bestellen muss. Wir halten diese Variante für das aktuell sicherste Veranstaltungskonzept, dass es gibt“, erklärt Hilgers. Auch die Band stimmt zu: „Dieses Konzept bietet die Planungssicherheit, unsere Silent Night nach einjähriger Zwangspause überhaupt wieder durchführen zu können.“

Konkret bedeutet das Konzept für die Zuschauer, dass sie als nachweislich genesen oder geimpft sowie mit einem gültigen PCR-Test die Möglichkeit haben, die bekannte Weihnachtsveranstaltungsserie zu besuchen.

Neben den Einlassregelungen ist auch die Kapazität in diesem Jahr um 250 Sitz- und Stehplätze pro Show reduziert. Also heißt es – schnell sein, wenn man an diesem wunderbaren Highlight am Ende des Jahres in Mönchengladbach teilnehmen möchte. „Wir sehen in dieser den Umständen angepassten Konzeption dieser beliebten und bekannten Veranstaltungsreihe einen fantastischen Start, um endlich wieder zu unbeschwerten Veranstaltungen in der RED BOX einzuladen“, führt Hilgers aus. „Alle Beteiligten – und sicher auch Fans und Freunde der BOOSTER Silent Night – werden glücklich sein, dass dieses Event in diesem Jahr wieder alle begeistern kann.“

Über die Band

Die Erfolgsgeschichte von BOOSTER ist beeindruckend. Mit mehr als 2000 Konzerten gehören die Profis zu den erfahrensten Künstlern der Musikszene. Für ihre eigenen Shows wie z.B. der Silent Night verkaufen sie mittlerweile mehr als 8000 Tickets und begeistern ihre treuen Fans seit Jahren. Die stets überwältigende Stimmung auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen, bei denen Booster auftritt, beweist, dass die Band immer „das richtige Händchen“ für alle Arten von Events mit den verschiedensten Erwartungen und Gästen hat.

So halten viele Veranstalter von namhaften Agenturen, Firmen und Städten sowie aus Industrie und Messe an Booster fest und greifen immer wieder gerne auf die Zuverlässigkeit und das Knowhow der Gruppe zurück. Die Leidenschaft und Authentizität der einzelnen Musiker, die jahrelang eingespielte Besetzung, zwei Frontleute, die stimmlich als auch in punkto Entertainment brillieren, sowie die stets aktualisierte Songauswahl, geben dem Gesicht der Band eine unverwechselbare Persönlichkeit und machen jedes Booster-Konzert zum Highlight.

Termine: Fr. 10.12., Sa. 11.12., Fr. 17.12., Sa. 18.12. und Do. 23.12. jeweils 20.30h, RED BOX, Mönchengladbach

