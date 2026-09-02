Endspurt für Jeck im Sunnesching in Aachen

Noch einmal Sunnesching, kölsche Musik und zehn Stunden Festivalstimmung im CHIO Allianz-Park. Für Jeck im Sunnesching in Aachen am Samstag, 12. September, läuft der Endspurt. Die letzten Tickets für das große jecke Open-Air sind im Verkauf.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kommt Jeck im Sunnesching zum zweiten Mal nach Aachen. Auf der Bühne steht nahezu alles, was die kölsche Musikszene zu bieten hat.

Mit dabei sind Brings, Kasalla, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Planschemalöör, Druckluft, Kempes Feinest, Stadtrand und die Hopfenkehlchen.

„Aachen hat schon bei der Premiere gezeigt, wie groß die Begeisterung für Jeck im Sunnesching hier ist“, sagt Thomas Deloy von der Privatbrauerei Gaffel. „Jetzt wollen wir mit den Jecken noch einmal einen richtig großen Tag feiern.“

Für die Fans hat die diesjährige Ausgabe eine zusätzliche Bedeutung: 2027 wird Jeck im Sunnesching in Aachen pausieren. Aufgrund der Belegung des CHIO Allianz-Parks und weiterer Großveranstaltungen ließ sich trotz intensiver Bemühungen kein geeigneter gemeinsamer Termin finden.

Umso mehr freuen sich die Fans auf den 12. September. Der Einlass ist um 10:30 Uhr. Das Programm beginnt um 11:15 Uhr. Die Veranstaltung endet gegen 19:30 Uhr.

Tickets gibt es über jeckimsunnesching.de