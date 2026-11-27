Mut, Träume, Leidenschaft und Teamgeist – das sind die Tugenden, die auch im Vereinssport und im Ehrenamt zum Erfolg führen. Genau um diese Werte dreht sich das Musical „Kick Like a Woman“, das derzeit im Depot 1 in Köln-Mülheim zu sehen ist.

Gemeinsam mit dem 1. FC Köln laden die Macherinnen und Macher des Musicals jetzt Vereine aus ganz Deutschland ein, die bewegende Geschichte auf der Bühne zu erleben: Insgesamt 100 Teams mit jeweils bis zu 20 Personen können bis April 2027 kostenlos mit der ganzen Mannschaft eine Vorstellung von „Kick Like a Woman“ besuchen.

Die Bewerbung läuft ganz einfach über das Formular auf der Website team.kicklikeawoman.de. Ob Fußball ,Handball, Basketball oder jede andere Sportart: Alle Teams sind eingeladen, sich zu bewerben und sich von einer Geschichte inspirieren zu lassen, die von Zusammenhalt, Durchhaltevermögen und der Kraft eigener Träume erzählt.

„Kick Like a Woman“ basiert auf der wahren Geschichte der Fußballerinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach.1981 reiste das Team – mit eigenem Geld, aus eigener Kraft und gegen zahlreiche Widerstände – als Außenseiter zur ersten (inoffiziellen) Frauenfußball-Weltmeisterschaft nach Taiwan und kehrte mit dem Titel zurück. Die Frauen von damals sind bis heute Vorbilder: Sie zeigen, wie viel möglich ist, wenn man an sich glaubt und gemeinsam für seine Träume einsteht.

Auf der Bühne verbindet „Kick Like a Woman“ Sportgeschichte, mitreißende Musik im Stil der 80er-Jahre und gesellschaftlich relevante Themen zu einem besonderen Erlebnis. „Da sind so viele Themen drin, die heute noch aktuell sind“, sagt die damalige Spielertrainerin Anne Trabant-Haarbach (77). Schauspielerin und TV-Moderatorin Ruth Moschner, die als Botschafterin für das Musical unterwegs ist, ergänzt: „Es ist der Knaller. Einfach nur großartig. Diese Geschichte ist ein klares Ja dafür, dass Frauen sich keine Grenzen setzen lassen sollten. Die Botschaft des Stückes passt absolut in die heutige Zeit.“

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des Clubs waren bei der Premiere zu Gast und zeigten sichbegeistert:

— Jörn Stobbe, Präsident des 1. FC Köln: „Ich habe mich in die unglaubliche Geschichte noch einmal eingelesen. Die Umsetzung ist einfach großartig. Und die LED-Kulisse auf der Bühne ist schon eine ganz neue Dimension. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

— Marina Hegering, ehemalige Fußball-Nationalspielerin und derzeit Kapitänin des 1. FC Köln: „Es ist eine sehr besondere Geschichte – die Grundlage für unsere aktuelle Karriere. Gerade in den vergangenen fünf Jahren ist in der Entwicklung des Frauenfußballs viel passiert. Und wir haben noch viel vor.“

— Michael Trippel, Stadionsprecher des 1. FC Köln: „Dieses sehr unterhaltsame Musical mit all seinen Darstellern kann ich nur mit einem meiner Standardsätze kommentieren: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Es ist sehr wichtig, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen – eine Werbung für den Frauenfußball.“

— Thomas Kessler, Geschäftsführer des 1. FC Köln: „Es ist eine abwechslungsreiche und extrem spannende Geschichte – mit dem Ursprung vor den Toren Kölns. Unser Frauen-Team ist eine wichtige Säule des 1. FC Köln. Die Darsteller des Musicals konnten sich davon überzeugen und waren bei uns am Geißbockheim zu Besuch. Es war ein spannender Austausch zwei verschiedener Berufsbereiche. Für sie haben wir alle Türen gerne geöffnet.“

— Britta Carlson, Trainerin der FC-Frauen: „Die damaligen Weltmeisterinnen waren meine großen Vorbilder. Für sie bin ich dankbar. Es ist erschreckend, dass das Team damals nicht die verdiente Wertschätzung erhalten hat. Umso schöner, dass wir es jetzt nachholen – in Form eines bewundernswerten Musicals.“

Mit „Kick Like a Woman“ wird ein bislang wenig beachtetes, aber wegweisendes Kapitel der deutschen Sportgeschichte eindrucksvoll ins Rampenlicht gerückt – und zugleich eine starke Botschaft für Gleichberechtigung, Teamgeist und Selbstbewusstsein gesendet.

Vereine, die Teil dieser besonderen Aktion sein möchten, können sich ab sofort online über das Formular auf team.kicklikeawoman.de bewerben und mit ihrem Team einen unvergesslichen Musicalabend im Depot 1erleben.

DIE AKTION AUF EINEN BLICK

TEILNAHME 100 Teams mit jeweils bis zu 20 Personen, kostenlos

ZEITRAUM Vorstellungsbesuch bis April 2027

ORT Depot 1, Köln-Mülheim

BEWERBUNG Ab sofort online unter team.kicklikeawoman.de