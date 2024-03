ABENTEUERLAND – Das Musical mit den Hits von PUR

100 Tage pures Vergnügen – und kein Ende in Sicht! Als Dankeschön an das großartige Publikum: Fan-Show am 24. April 2024.

Am 30. Januar sorgt ABENTEUERLAND genau hundert Tage für pures Vergnügen im Capitol Theater Düsseldorf! Seit seiner begeistert gefeierten Weltpremiere am 22. Oktober ist das Stück nicht mehr von der Karte der langlaufenden Erfolgs-Musicals in Deutschland wegzudenken. Das Musical mit den Hits von PUR entwickelte sich rasant zu einem der nationalen Aushängeschilder der NRW-Landeshauptstadt!

Dieser neue, bewegende Meilenstein im PUR-Kosmos ist zum andauernden, „open end“ laufenden Publikumsmagneten geworden – und zur Pilgerstätte für Musical-Fans aus nah und fern: Bereits jetzt sind 160.000 Tickets verkauft worden!

Am 24. April findet als Dankeschön an das großartige Publikum eine besondere Show statt. Neben einigen für diese Vorstellung exklusiven Specials und Aktionen erwartet die Zuschauer auch die ein oder andere Überraschung. Klar, dass es sich Bandmitglieder von PUR nicht nehmen lassen, diesen besonderen Abend mit der Cast und den Fans zusammen zu feiern!

Tickets für die Fan-Show sind unter www.abenteuerland-musical.com buchbar.

