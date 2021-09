Abwechslungsreiche Abenteuer

Welche Geheimnisse mögen wohl tief unter den Ruinen von Burg Karak verborgen sein? Gemeinsam machen sich die SpielerInnen auf den Weg, um es herauszufinden und reisen hinab in das unterirdische Labyrinth. Um wertvolle Schätze zu bergen, nutzen sie ihre besonderen Fähigkeiten und stürzen sich dabei in actionreiche Würfelkämpfe. Hinter jeder Ecke könnte das nächste Monster lauern. Stück für Stück entsteht so in jedem Spiel ein immer neues, einzigartiges Labyrinth. Wer überlistet seine GegnerInnen, besiegt die gefährlichen Monster und gewinnt am Ende den Edelstein des feuerspeienden Drachen? „Karak“ ist ein spannendes Spiel, in dem sich schon die Jüngsten in abwechslungsreichen Abenteuern beweisen können.

Karak; Alter: ab 7 Jahren; SpielerInnen: 2-5 Personen; Spieldauer: 45 Min.

