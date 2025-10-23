Alte Bekannte mit neuem Album "Mehr"

Nach zwei Jahren meldet sich die Band Alte Bekannte, die Nachfolger der legendären Wise Guys, mit ihrem sechsten Studioalbum „Mehr!“ zurück. Das Album erscheint am Freitag, den 24. Oktober 2025 im Handel sowie auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen. Mit achtzehn Songs bietet das Album eine starke Mischung aus scharfsinniger Satire, gesellschaftlicher Beobachtung und emotionalen Momenten.

Titel wie "Wir sind mehr", eine Hymne auf Zusammenhalt und Menschlichkeit, und "Irgendwas ist immer", ein humorvoller Blick auf das Chaos des Alltags, setzen besondere Akzente. Neben neuen, experimentierfreudigen Songs enthält das Album auch Live-Aufnahmen, in denen Alte Bekannte Klassiker der Wise Guys neu interpretieren und so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen. Bereits im Vorfeld gaben die vier Singleveröffentlichungen einen vielversprechenden Einblick in die thematische und musikalische Bandbreite des Albums. Jede dieser Auskopplungen zeigt eine andere Facette der Band, von humorvoll über nachdenklich bis hin zu emotional und lebensnah.

