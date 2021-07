Anwälte des Bösen – Zwischen Gesetz und Gewissen

Warum vertritt ein Strafverteidiger einen Kindermörder, Vergewaltiger oder Serienkiller? Die True-Crime-Dokumentation blickt hinter die Kulissen bekannter Kriminalfälle. „Als Anwalt muss man sich vom Rechtsstaat und nicht durch seine Gefühle leiten lassen“, sagt der Anwalt Dr. Adam Ahmed. Zu seinen Fällen gehören der Doppelmord in Krailling (2011), der Mord an Rudolph Moshammer (2005) und der Mord an der zwölfjährigen Vanessa (2002). Angesichts dieser brutalen Taten fällt es schwer zu verstehen, was ihn als Strafverteidiger antreibt. Während Ahmed sein persönliches und berufliches Streben nach Gerechtigkeit erklärt, kommen auch die Eltern der ermordeten Vanessa zu Wort.

Verfügbar auf Sky Crime HD.

