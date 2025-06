Auf Stippvisite in Köln

Da blieb der ein oder andere Passant im Kölner Stadtteil Lindenthal neugierig stehen. Vor der Bachemer Straße 170 begeisterten zwei ganz besondere Stimmen mit einem eindrucksvoll kraftvollen und mitreißenden Duett: Entertainer Ron Williams und die stimmgewaltige Soulsängerin Darnita Williams performten am 13.06. in einer speziellen Unplugged-Version zum ersten Mal gemeinsam den neuen Song „Ain’t but the one“ aus der Show „RESPECT – The Aretha Franklin Story“.

Für ihre Premiere hatten sie sich eine ganz besondere Location ausgesucht. Eine, die das Herz eines jeden Soul-Fans höherschlagen lässt: Den kultigen Plattenladen „Good Mood Records“. Dessen Inhaber Michele Sander hat sich ganz und gar der Musik der 50er bis 80er Jahre verschrieben und seinen Laden stilecht mit Möbeln aus dieser Zeit eingerichtet.

Neben dem musikalischen Vorgeschmack auf das Kölner Sommerfestival-Gastspiel „RESPECT – The Aretha Franklin Story“ (29. Juli bis 3. August 2025 in der Philharmonie), erzählten die beiden von ihrer besonderen Beziehung zur „Queen of Soul“ und ihrer Musik. Und sie erklärten, warum deren Songs heute immer noch so viele Menschen begeistern und ihre Botschaften wichtiger denn je sind…Ron Williams meinte: „Aretha Franklin hinterließ mit ihren vielen Hits ein einzigartiges musikalisches Erbe, welches für uns Künstler eine unerschöpfliche Inspirationsquelle ist – gerade weil es bis heute unglaublich viele Menschen berührt und mitreißt. Ihre Stimme war ein Geschenk Gottes. Ihr Leben und ihr Einsatz für die Rechte Unterdrückter dient heute mehr denn je als Vorbild für uns alle. Ihr Aufruf nach „Respect“ sollte uns in diesen bewegten Zeiten Mut, aber auch Hoffnung geben!“

Darnita Williams sagte: „Für mich und die anderen vier Solistinnen der Show ist es eine besondere Ehre, aber auch eine große Herausforderung, die weltbekannten Songs von Aretha Franklin live und auf unsere eigene Weise zu interpretieren. Ihre Songs haben eine besondere Kraft und Tiefe, die das Publikum mitten ins Herz trifft. Wir freuen uns, dieser Ausnahmekünstlerin im Sommer in der Philharmonie unseren Tribut zollen zu dürfen und das begeisterungsfähige Kölner Publikum zum Tanzen und Mitsingen zu bringen!“

Ron Williams künstlerische Vita als Schauspieler, politischer Kabarettist, Sänger, Synchronsprecher und Moderator spannt sich bereits über mehr als fünf Jahrzehnte! Er wirkte in über 800 Fernsehsendungen mit. Seine „Schultour für Toleranz” ist Teil seines persönlichen Engagements gegen Rassismus und Gewalt. 2024 wurde er für seine herausragenden Leistungen für das deutsche Gastspieltheater mit dem Sonderpreis des INTHEGA-Vorstands ausgezeichnet.

Darnita Williams hat sich sowohl in den USA als auch in Europa seit mehr als 35 Jahren einen Namen gemacht. Sie arbeitete bereits mit bekannten Persönlichkeiten wie Morgan Freeman, José Carreras, Mariah Carey und Patti Labelle.Der Plattenladen Good Mood Records in Köln-Lindenthal ist seit fünf Jahren eine der Anlaufstellen für Rock’n’ Roll, Blues, und Soul-Liebhaber. Hier wird der Spirit der 50er und 60er Jahre großgeschrieben. Inhaber Michele Sander hat seine Leidenschaft für die Musik, die Möbel und den Lebensstil dieser Zeit zum Beruf gemacht. „Für mich ist es wichtig, jeden Tag Platten in der Hand zu haben und aufzulegen. Ich kann nicht ohne,” gesteht er.

RESPECT – The Aretha Franklin Story gastiert zum ersten Mal im Rahmen des „Kölner Sommerfestivals“ vom 29. Juli bis 3. August 2025 in der Philharmonie.

In der einzigartigen Tribute-Show interpretieren fünf hochkarätige Sängerinnen die größten Hits, aber auch unbekanntere Songperlen der „Queen of Soul“. Eine zehnköpfige Band und ein Backing-Vocals-Trio garantieren dabei den authentischen Sound der Zeit. Und das Besondere: Zwischen den Songs bringt der Black Music Experte und bekannte Entertainer Ron Williams auf seine unnachahmliche Art dem Publikum den Menschen Aretha Franklin und ihre unglaubliche Karriere nahe.

RESPECT – The Aretha Franklin Story ist eine tiefe Verneigung vor der unsterblichen Königin des Soul.