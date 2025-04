v.l.n.r.: Christian Herrmann, Director Touring ATG Entertainment; Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie; Ingrid Arthur (Lead Vocal: Respect - The Aretha Franklin Story); Matthias Lienemann, COO ATG Entertainment bei der Pressekonferenz in der Kölner Philharmonie am 09. April 2025.

Vom 15. Juli bis 17. August heißt es in der Kölner Philharmonie: Bühne frei für das „36. Kölner Sommerfestival“! Das Publikum darf sich auf vier hochklassige Produktionen aus vier ganz unterschiedlichen Genres freuen.

Das diesjährige Festival steht unter einem besonderen Vorzeichen: Es wird das letzte unter der Intendanz von Louwrens Langevoort sein, welche nach 20 Jahren zur kommenden Spielzeit endet. In dieser Zeit präsentierte ATG Entertainment in Partnerschaft mit der Philharmonie während 18 Festivals gleich 67 internationale Bühnenhighlights von sechs verschiedenen Kontinenten!

Los geht es vom 15. bis 20. Juli mit der neuen Show „Hito no Chikara – Die Macht der menschlichen Stärke“ von YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN. Die Trommel-Virtuosen aus dem fernen Asuka feierten ihr Deutschland-Debüt 2002 im Rahmen des „Kölner Sommerfestivals“ und sind jetzt bereits zum neunten Mal in der Philharmonie zu erleben. Seit über 30 Jahren begeistern YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN ihr Publikum auf dem ganzen Globus. Bei mehr als 4.500 Auftritten in 54 Ländern hat sich die Truppe bereits in die Herzen von rund zehn Millionen Zuschauern gespielt. In einer Welt, in der digitale Technologien wie die K.I. immer mehr auf dem Vormarsch sind, vermittelt die neue Show die unersetzliche Macht der menschlichen Stärke als Zusammenspiel von Emotionen, Kreativität und purer Kraft. Allein durch den Gleichklang auf der Bühne und durch den intensiven Austausch mit dem Publikum entsteht ein unglaublich starker kollektiver Energieschub, der Zuschauer und Künstler gleichermaßen stärkt und beseelt. Je mehr die künstliche Intelligenz in den unterschiedlichsten Bereichen des menschlichen Lebens Einzug hält, umso klarer wird auch, dass der Klang der TAIKO immer eine einzigartige Beziehung des Menschen und seines Herzschlags mit der Trommel sein wird. Und die kann durch keine Technologie ersetzt werden. Die Töne, die von ihm angeschlagen werden, verbinden sich im Kollektiv zu „Hito no Chikara – Die Macht der menschlichen Stärke“. YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN bringen ihre Philosophie dabei als pure Energie auf die Bühne: Einfach jeden Moment auskosten und immer wieder das Beste geben!

In der zweiten Festivalwoche ist die derzeit angesagteste New Yorker Modern Dance Company –das COMPLEXIONS CONTEMPORARY BALLET – vom 22. bis 27. Juli zu Gast! Nach ihren beiden ausverkauften und gefeierten Auftritten in den Jahren 2019 und 2022 werden sie nun mit einem neuen und erweiterten Programm exklusiv in Köln zu erleben sein. In „STAR DUST – NEWINSPIRED“ vollführen die 16 Ausnahmekünstler*innen eine tänzerische Hommage an gleich dreimusikalische „Sternstunden“ ihrer jeweiligen Zeit: Dem klassischen Komponisten Ludwig van Beethoven, der irischen Rockband U2 mit ihrem charismatischen Sänger Bono sowie der schillernden Pop-Ikone David Bowie. Zum ersten Mal in Deutschland präsentiert die Company ihre so dynamische wie tänzerisch vielseitige Interpretation des ersten Satzes (Allegro) von Ludwig van Beethovens 5. Klavierkonzert in Es-Dur – heutzutage eines der meistgespielten Klavierkonzerte weltweit.

Die Begeisterung von Choreograph Dwight Rhoden für die Musik der irischen Rock-Band U2 mündete im Stück For Crying Out Loud, welches im November 2023 im New Yorker Joyce Theater uraufgeführt wurde und jetzt als Deutschlandpremiere in Köln zu erleben ist. Zu den besonderen Versionen der Platte Songs of Surrender von Where the Streets Have No Name, I Will Follow, Every Breaking Wave, Vertigo, With Or Without You und Pride – In the Name of Love entfaltet das COMPLEXIONS CONTEMPORARY BALLET sein ganzes tänzerisches Vermögen und interpretiert die inneren Geschichten in Bonos Texten mit einer berührenden visuellen Eindrücklichkeit. Das dritte Stück Star Dust sorgte bereits bei den beiden Sommerfestival-Gastspielen 2019 und2022 für Begeisterungsstürme. Frei nach der Maxime „in jedem von uns steckt ein bisschen Bowie“, hat Rhoden dem 2016 verstorbenen unvergessenen britischen Pop-Idol eine tänzerische Liebeserklärung geschaffen.

Sie gilt als die „Queen of Soul“ und ist unbestritten eine der größten Stimmen und Künstlerpersönlichkeiten aller Zeiten: Aretha Franklin. Während ihrer über 50-jährigen Karriere ersang sich die 18-fache Grammy-Gewinnerin 17 „Top Ten“-Platzierungen und 20 „Number One“-Hits. Ihr Song Respect wurde zur Hymne der afroamerikanischen Befreiungs- und Frauenbewegung. Für nachfolgende Generationen ist ihre Musik und ihr Leben Vorbild und zugleich unerschöpfliche Inspirationsquelle. In RESPECT – THE ARETHA FRANKLIN STORY interpretieren vom 29. Juli bis 03. August fünf hochkarätige Sängerinnen die größten Hits, aber auch unbekanntere Songperlen der „Queen of Soul“. Eine zehnköpfige Band und ein Backing-Vocals-Trio garantieren dabei den authentischen Sound der Zeit. Zwischen den Songs bringt der bekannte Entertainer Ron Williams auf seine unnachahmliche Art dem Publikum den Menschen Aretha Franklin und ihre unglaubliche Karriere nahe. RESPECT – THE ARETHA FRANKLIN STORY ist eine tiefe Verneigung vor der unsterblichen Königin des Soul. Dabei werden nicht nur die größten Hits wie I Never Loved A Man, Respect, Chain Of Fools, Natural Woman, Think oder I Say A Little Prayer von den hochkarätigen Lead Vocals interpretiert, sondern auch Arethas unbekanntere Soul- und Gospel-Perlen sowie ihre erfolgreichen Duette wie I Knew You Were Waiting (mit George Michael) oder Sisters Are Doin’ It For Themselves (mit Eurythmics). Doch die Show ist mehr als ein reines Konzert: Der Entertainer Ron Williams bringt zusätzlich dem Publikum auf seine unnachahmliche Art und Weise die einzigartige Karriere und herausragende Persönlichkeit der Ausnahmesängerin nahe.

Zum Abschluss des Festivals erobern die berühmtesten Katzen der Welt gleich für zwei Wochen vom 6. bis 17. August erstmalig die Bühne der Philharmonie. Sie beweisen einmal mehr, dass das Meisterwerk CATS in dieser mitreißenden, sinnlichen und stimmungsvollen englischen Originalproduktion nach über vier Jahrzehnten seine Zuschauer mehr denn je zu verzaubern vermag! Mit der Uraufführung im Jahr 1981 hat CATS die Musicalwelt nachhaltig revolutioniert. Rund um den Globus haben die „Jellicle-Katzen“ anmutig auf vier Pfoten sämtliche Rekorde gebrochen, Sieben Tony Awards sowie drei Drama Desk Awards ergattert und mehr als 73Millionen Zuschauer in über 30 Ländern begeistert. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht! Denn auch über vierzig Jahre nach der Premiere im Londoner West End haben die Charakterkatzen – vom durchtriebenen Macavity über den Zauberkater Mistoffelees und die schneeweiße unschuldige Victoria bis hin zum unwiderstehlichen Draufgänger Rum Tum Tugger– nichts von ihrer generationsübergreifenden Faszination eingebüßt. Noch immer ziehen sie das Publikum in den Bann, das so vielfältig ist, wie die Katzenbande selbst.2015 kehrte der Klassiker in einer so authentischen wie aufgefrischten Produktion an das Londoner West End zurück, f eierte dort große Erfolge und wurde direkt als „Bestes Musical Revival“ für den Laurence Olivier Award nominiert. Im Sommer 2022 eroberte CATS die Herzendes Publikums an der renommierten Dresdner Semperoper im Sturm: Das dreiwöchige Gastspiel war bereits vor der Premiere ausverkauft!

Mit bislang über 1,7 Millionen Zuschauern seit seinem Auftakt 1988 ist das „Kölner Sommerfestival“ in der Philharmonie eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften zwischen privatem Veranstalter und einem städtischen Haus in Deutschland. Über 28 Deutschland- und Europapremieren international erfolgreicher Bühnenhighlights aus Show, Tanz, Musical, Performance und Musik unterstreichen die Relevanz des Festivals auch im Bundeskontext.

Vorverkauf: Online unter www.atgtickets.de