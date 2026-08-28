Chris Tall - Keep Laughing 2026

Läuft bei ihm! CHRIS TALL reißt aktuell mit seinem neuen Programm KEEP LAUGHING die Hallen ab. Seit Ende Februar ist der Hamburger auf Tour und die Leute sind begeistert. Warum? Weil er auf der Bühne einfach komplett eskaliert. Chris ist blitzschnell, unfassbar spontan und hat ab Sekunde eins diese ganz besondere Connection zum Publikum. Da wird nicht nur ein Programm abgespult, da wird gemeinsam gefeiert.[Textumbruch]

„KEEP LAUGHING ist mehr als nur ein Tour-Name für mich“, sagt Chris. „Es ist mein Motto: Wir lachen weiter. Mit allem, was dazugehört – von der Mega-Arena bis zur Club-Show. Und vor allem heißt es: Einfach auch mal locker durch die Hose atmen!“

Und wie die Leute mitatmen! KEEP LAUGHING ist die bisher größte und krasseste Tournee in der Karriere des Comedians.

Das fette Finale der Tour folgt dann am 12. Dezember in der Kölner LANXESS arena.

Die anstehenden Tourdaten:

28. Oktober 2026 Rostock – Stadthalle

29. Oktober 2026 Dresden – Messe - RESTTICKETS

30. Oktober 2026 Magdeburg – GETEC Arena

31. Oktober 2026 Essen – Grugahalle

05. November 2026 Wien – Stadthalle

06. November 2026 Linz – TipsArena - AUSVERKAUFT

07. November 2026 Graz – Stadthalle - AUSVERKAUFT

13. November 2026 Hamburg – Barclays Arena

14. November 2026 Hamburg – Barclays Arena

20. November 2026 Bremen – ÖVB-Arena

21. November 2026 Hannover – ZAG Arena

22. November 2026 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA

28. November 2026 Berlin – Uber Arena

29. November 2026 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

04. Dezember 2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05. Dezember 2026 München – Olympiahalle

06. Dezember 2026 Zürich – HALLENSTADION

11. Dezember 2026 Mannheim – SAP Arena

12. Dezember 2026 Köln – LANXESS arena

Tickets gibt es hier