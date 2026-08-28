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Foto: Robert Maschke

Chris Tall - Keep Laughing 2026

Der Comedian am 12. Dezember 2026 in der LANXESS arena

Entertainment

Läuft bei ihm! CHRIS TALL reißt aktuell mit seinem neuen Programm  KEEP LAUGHING die Hallen ab. Seit Ende Februar ist der Hamburger auf Tour und die Leute sind begeistert. Warum? Weil er auf der Bühne einfach komplett eskaliert. Chris ist blitzschnell, unfassbar spontan und hat ab Sekunde eins diese ganz besondere Connection zum Publikum. Da wird nicht nur ein Programm abgespult, da wird gemeinsam gefeiert.[Textumbruch] 

„KEEP LAUGHING ist mehr als nur ein Tour-Name für mich“, sagt Chris. „Es ist mein Motto: Wir lachen weiter. Mit allem, was dazugehört – von der Mega-Arena bis zur Club-Show. Und vor allem heißt es: Einfach auch mal locker durch die Hose atmen!“ 

Und wie die Leute mitatmen! KEEP LAUGHING ist die bisher größte und krasseste Tournee in der Karriere des Comedians.

Das fette Finale der Tour folgt dann am 12. Dezember in der Kölner LANXESS arena. 

Die anstehenden Tourdaten:

28. Oktober 2026 Rostock – Stadthalle 

29. Oktober 2026 Dresden – Messe - RESTTICKETS 

30. Oktober 2026 Magdeburg – GETEC Arena 

31. Oktober 2026 Essen – Grugahalle 

05. November 2026 Wien – Stadthalle 

06. November 2026 Linz – TipsArena - AUSVERKAUFT 

07. November 2026 Graz – Stadthalle - AUSVERKAUFT 

13. November 2026 Hamburg – Barclays Arena 

14. November 2026 Hamburg – Barclays Arena 

20. November 2026 Bremen – ÖVB-Arena 

21. November 2026 Hannover – ZAG Arena 

22. November 2026 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA 

28. November 2026 Berlin – Uber Arena 

29. November 2026 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA 

04. Dezember 2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle 

05. Dezember 2026 München – Olympiahalle 

06. Dezember 2026 Zürich – HALLENSTADION 

11. Dezember 2026 Mannheim – SAP Arena 

12. Dezember 2026 Köln – LANXESS arena

Tickets gibt es hier