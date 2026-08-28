Chris Tall - Keep Laughing 2026

Läuft bei ihm! CHRIS TALL reißt aktuell mit seinem neuen Programm KEEP LAUGHING die Hallen ab. Seit Ende Februar ist der Hamburger auf Tour und die Leute sind begeistert. Warum? Weil er auf der Bühne einfach komplett eskaliert. Chris ist blitzschnell, unfassbar spontan und hat ab Sekunde eins diese ganz besondere Connection zum Publikum. Da wird nicht nur ein Programm abgespult, da wird gemeinsam gefeiert.[Textumbruch]
„KEEP LAUGHING ist mehr als nur ein Tour-Name für mich“, sagt Chris. „Es ist mein Motto: Wir lachen weiter. Mit allem, was dazugehört – von der Mega-Arena bis zur Club-Show. Und vor allem heißt es: Einfach auch mal locker durch die Hose atmen!“
Und wie die Leute mitatmen! KEEP LAUGHING ist die bisher größte und krasseste Tournee in der Karriere des Comedians.
Das fette Finale der Tour folgt dann am 12. Dezember in der Kölner LANXESS arena.
Die anstehenden Tourdaten:
28. Oktober 2026 Rostock – Stadthalle
29. Oktober 2026 Dresden – Messe - RESTTICKETS
30. Oktober 2026 Magdeburg – GETEC Arena
31. Oktober 2026 Essen – Grugahalle
05. November 2026 Wien – Stadthalle
06. November 2026 Linz – TipsArena - AUSVERKAUFT
07. November 2026 Graz – Stadthalle - AUSVERKAUFT
13. November 2026 Hamburg – Barclays Arena
14. November 2026 Hamburg – Barclays Arena
20. November 2026 Bremen – ÖVB-Arena
21. November 2026 Hannover – ZAG Arena
22. November 2026 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA
28. November 2026 Berlin – Uber Arena
29. November 2026 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
04. Dezember 2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
05. Dezember 2026 München – Olympiahalle
06. Dezember 2026 Zürich – HALLENSTADION
11. Dezember 2026 Mannheim – SAP Arena
12. Dezember 2026 Köln – LANXESS arena
Tickets gibt es hier