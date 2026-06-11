Circus Roncalli für Menschen in Not

Am 18. Mai 2026 hießt es in Köln auf dem Neumarkt ‚Manege frei!‘ für eine ganz besondere Vorstellung: Vor genau fünfzig Jahren stand auf der Hofgartenwiese in Bonn erstmals ein Roncalli-Chapiteau und begrüßte sein Publikum mit „Die größte Poesie des Universums“.

Seitdem ist viel geschehen: Roncalli hat Menschen in Moskau, Sevilla und New York begeistert, zahlreiche außergewöhnliche Künstler wurden in unserer Manege gefeiert, und gemeinsam wurden eindrucksvolle und einzigartige Projekte zum Leben erweckt.

× Erweitern Foto: Circus Roncalli

Nun war es an 18. Mai an der Zeit, gemeinsam mit Weggefährten und Freunden von damals und heute auf „Europas meistbewunderten Circus“ (Herald Tribune) anzustoßen und dieses Jubiläum gebührend zu feiern.

Die Vorstellung war bereits seit Wochen ausverkauft. Der Erlös aus dem Kartenvertrieb wurde jeweils zu gleichen Teilen an die Aktion wir helfen e. V. des Kölner Stadt-Anzeiger für Kinder und Jugendliche in Not sowie die Rundschau-Altenhilfe DIE GUTE TAT e.V. gespendet.

Seit mehr als drei Jahrzehnten veranstaltet Bernhard Paul anlässlich der Roncalli-Jubiläen und darüber hinaus Charity-Vorstellungen für den von Alfred und Hedwig Neven DuMont gegründeten Verein für Kinder und Jugendliche in Not.

Roncalli-Gründer Paul trat dabei oft selbst in seiner Paraderolle als Clown „Zippo“ auf, um die Spendensammlungen persönlich zu unterstützen. Weit mehr als 100.000 Euro sind dadurch schon auf das „wir helfen“–Konto geflossen – Geld, mit dem „wir helfen“ Hand in Hand mit Roncalli tausenden von benachteiligten und/oder leidenden Kindern und Jugendlichen zu besseren Lebensperspektiven verholfen hat.

Die Gäste erlebten ein rund 100-minütiges, ganz besonderes Geburtstagsprogramm: Mit dabei waren unter anderem Lili Paul-Roncalli sowie die Höhner mit auch mit ehemaligen Mitgliedern. Moderiert wurde die Gala von Matthias Opdenhövel.

× Erweitern Foto: Circus Roncalli Nach über zehn Jahren stand Bernhard Paul wieder als Clown Zippo in seiner Manege.

Besonders berührend war der Moment, als Henning Krautmacher und Hannes Schöner „Minge Droum“ sangen. Bernhard Paul sollte als Clown Zippo eine Strophe singen. Als sich der Vorhang öffnete und er in die Manege trat, gab das Publikum minutenlang Applaus und Standing Ovations und es dauerte eine kleine Ewigkeit bis das Lied fortgeführt werden konnte.

Der Circus Roncalli gastiert noch bis zum 28. Juni im Rheinpark in Düsseldorf.

Weitere Infos unter www.roncalli.de/