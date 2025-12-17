Countdown zur Weihnachtszeit

Neun gefeierte Shows als Satine hat Sarah Engels bereits gespielt – nun beginnt die letzte, emotionale Etappe: Nur noch sechs Vorstellungen bis zum 18. Januar, um die Sängerin und Entertainerin in der ikonischen Rolle bei Moulin Rouge! Das Musical live zu erleben.

Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fühlt sich jede Show noch magischer an und ich genieße wirklich jede einzelne Sekunde“, sagt Sarah Engels. „Satine zu spielen und Teil dieser wundervollen Produktion zu sein, ist für mich ein Geschenk. Es ist auch ein Stück weit zu meinem Alltag geworden und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird, hier nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Es wird mir wahnsinnig fehlen.“

Wie es nach dem 18. Januar mit ihrer Musicalkarriere weitergeht, bleibt offen – doch Sarah Engels deutet mit einem Lächeln an, dass Weihnachten ja bekanntlich Zeit für Wünsche ist: „Ich genieße jede dieser Shows sehr. Und wer weiß - manchmal gehen Wünsche ja auch über die Feiertage hinaus in Erfüllung.“

Auch für die beliebte Produktion im Musical Dome beginnt langsam der Countdown zum Finale: Am 18. Juli 2026 findet die letzte Vorstellung von Moulin Rouge! Das Musical in Köln statt. Fast vier Jahre lang wird die Show dann mit durchgehend hoher Auslastung und großer Publikumsresonanz gespielt worden sein. Rund 1,5 Millionen Besucher*innen hat das vielfach ausgezeichnete Musical schon jetzt nach Köln gelockt. Eine neue große Produktion für den Musical Dome ist für Herbst 2026 geplant. Weitere Details werden demnächst bekanntgegeben. Karten für die letzten Vorstellungen von Moulin Rouge! Das Musical in Köln sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Tickets und weitere Infos: www.moulin-rouge-musical.de

Spieltermine Sarah Engels:

Dienstag, 16. Dezember 2025 (19:00)

Mittwoch, 17. Dezember 2025 (19:30)

Samstag, 20. Dezember 2025 (19:30)

Sonntag, 28. Dezember 2025 (14:30)

Freitag, 9. Januar 2026 (19:30)

Sonntag, 11. Januar 2026 (14:30)

Sonntag, 18. Januar 2026 (19:30)