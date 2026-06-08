Daniel Luis legt nach

Nach dem großen Erfolg seiner ersten Tour legt Daniel Luis nach – und dreht ab Herbst 2026 den Regler noch weiter auf: AUTOTUNE.

Was auf Social Media Millionen feiern, gibt’s jetzt live auf der Bühne: Improvisation, gnadenloses Crowdwork, messerscharfe Stand-up-Comedy – und natürlich seine legendären Autotune-Momente, die inzwischen Kultstatus haben. Außerdem wird er zum Love-Doktor und verkuppelt Singles. Alles ist möglich bei dieser Show. Daniel Luis nimmt kein Blatt vor den Mund. Keine Show ist wie die andere. Das Publikum wird Teil des Programms – freiwillig oder unfreiwillig. Achtung: Erste Reihe auf eigene Gefahr. Was andere als Chaos bezeichnen, macht er zu Comedy-Gold.

AUTOTUNE ist kein Programm von der Stange. Es ist Interaktion statt Frontalbeschallung. Echt. Ungefiltert. Unberechenbar.

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Daniel Luis, 24.09.2026, Theater am Tanzbrunnen