Das Gaming-Battle der Städte

Dom vs. Fernsehturm, Altstadt vs. Alexanderplatz. Welche ist Deutschlands Gaming-Hauptstadt? Diese Frage klären am 16. Oktober 2021 insgesamt 400 ZockerInnen aus Köln und Berlin mit ihren Teamkapitänen Rewinside und Papaplatte beim großen Gaming-Showdown von Red Bull Superiocity. Bei dem erstmals stattfindenden Event treffen die Gamer aufeinander, um den Ruf ihrer Heimatstädte im Multiplayer Game PUBG: BATTLEGROUNDS zu verteidigen. Alle Interessierten können sich anmelden, um gemeinsam mit Rewinside in Köln oder mit Papaplatte in Berlin zu zocken.

Red Bull Superiocity, 16.10., Xperion Köln, weitere Infos und Anmeldung unter: www.redbull.com/superiocity. Wer nicht live dabei sein kann: am 16 Oktober wird Red Bull Superiocity live übertragen auf www.twitch.tv/redbullzockt100

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!