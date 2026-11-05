Das VPT interpretiert

Ein schriller Schrei zerreißt die Stille! Allen gefriert das Blut in den Adern. Ist es ein Geist? Ist es ein Tier? Nein, es ist ...

Alfred Hitchcock, Meisterregisseur und Mentor der drei Juniordetektive aus Rocky Beach hat einen neuen Fall für Justus, Peter und Bob. Das Vollplaybacktheater wiederum macht einen leckeren Bandsalat daraus, kehrt mit einer brandneuen Show zurück auf die Bühne und bringt mit dem Hörspiel-Klassiker »Die drei ??? und der seltsame Wecker« die Hallen zum Beben. Sprichwörtlich.

Denn wenn ein Wecker nicht klingelt, sondern schreit, können weder die drei Detektive aus Rocky Beach noch die Hörspiel-Punker aus Wuppertal die Füße still halten. Also jagen die drei ??? plötzlich hinter verschwundenen Ölgemälden her, während das VPT mal wieder mit einer Pointe nach der anderen das Publikum in lachtränende Atemnot treibt. Und das mittlerweile seit stolzen 30 Jahren!

Es ist 1997. Girl- und Boybands dominieren die Charts. Harry Potter füllt die Bücherregale und Southpark den Bildschirm. Im Kino sinkt die Titanic, und die Men in Black retten das Universum. Alle füttern Tamagotchi und sammeln Pokémon. Aber Hörspiele? Hörspiele sind nicht mehr wirklich der heiße Scheiß. Doch das wird sich bald ändern! Ein paar durchgedrehte Kassettenkinder erfinden in Wuppertaler Hinterhöfen eine völlig neue Kunstform, die bis heute einzigartig ist: Das Vollplaybacktheater. Erst auf Kleinkunstbühnen und in Clubs, dann mit immer größeren Shows versammeln sie dank ihrer leidenschaftlichen Spielfreude eine beispiellos treue Anhängerschaft um sich. Sie fahren eine Tournee nach der anderen, spielen auf Festivals, wechseln mühelos zwischen John Sinclair, Hanni und Nanni, Flash Gordon, Edgar Wallace und natürlich immer wieder den drei ??? hin und her und verschaffen dem Genre Hörspiel endlich einen angemessenen Platz in der schillernden Welt der Popkultur.

So werden sogar die Urheber der Hörspiele auf die charmanten Tonvorlagen-Anarchisten aufmerksam: »Ich hab mir wirklich vor Lachen in die Hose gemacht. Ich fand das so lustig! Unfassbar!«, gibt Andreas Fröhlich (Stimme von Bob Andrews) in seinem Podcast »Der Bobcast« zu Protokoll. Und auf die Frage, ob die Live-Hörspiel-Tourneen der drei ??? etwas mit dem Erfolg des VPT zu tun haben sagt er: »Dieser Spaß, den man da gesehen hat beim Vollplaybacktheater, hat uns auf die Idee gebracht […] Könnte man nicht sowas machen?«

Das VPT darf sich also rühmen, die Renaissance der Hörspielwelt ordentlich angefeuert zu haben. Und auch nach drei Jahrzehnten zeigen sie locker, dass das Zusammenspiel aus ikonischen Retro-Kassetten, einfallsreicher Bühnenkunst und grundsympathischem Irrsinn Generationen verbindet und zeitlos begeistert.

Kassetten hören kann jeder. Sie mit originellem Humor und hemmungslosem Quatsch zu einer fulminanten Show machen, das kann nur das VPT!

Ohne selbst ein einziges Wort zu sprechen, erweckt die Truppe jedes Hörspiel durch lippensynchrone Mimik und lässiges Entertainment zum Leben. Mit rasanten Audio-Collagen aus bekannten Film-, Funk- und Internetzitaten, handgemachten skurrilen Kostümen, einfallsreichen Requisiten und einer spektakulären Lichtshow verwandelt das VPT gemütliche Kassettenabende zum Einschlafen in ein explosives Pop-Spektakel zum Ausrasten.

Auch nach dreißig Jahren gilt: Vollplayback ist am besten live!

Das VPT interpretiert: Die drei ??? und der seltsame Wecker, 10.03.2027, Stadthalle Köln-Mülheim

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