Der Aufbau hat begonnen

Mehr als 85 Mitarbeiter (darunter Elektriker, Schreiner, Schlosser oder Fahrer) sind in Deutz aktuell im Einsatz, um das stattliche blau-weiß gestreifte Zirkuszelt auf einer Höhe von 20 Metern aufzubauen und ein weihnachtliches Ambiente für rund 1500 Zuschauer zu schaffen. Beim diesjährigen Aufbau des WeihnachtsCircus gibt es nun echte Neuerungen:

Der Vermieter des Areals hatte erstmals eine Park-Schranke im Umfeld des bisherigen Eingangsbereichs zum Zelt installiert. Diese Herausforderung veranlasste den Veranstalter Ilja Smitt den gesamten Zeltkomplex um ganze vier Meter zu verschieben.

× Erweitern Foto: Constantin Ehrchen Veranstalter Ilja Smitt leitet vor Ort die Aufbauarbeiten

Diese Verschiebung des Zeltkomplexes war alles andere als einfach. Es erforderte umfangreiche Bohrarbeiten: 250 neue Löcher wurden in den Asphalt gebohrt. Über drei Tage hinweg arbeiteten 20 Männer in Teams und verwendeten dafür viele Bohrer (Anschaffungspreis pro Bohrer: 450,- Euro) mit einem Durchmesser von vier Zentimeter. Aufgrund der Verschiebung des Zeltes war es ebenfalls notwendig, eine neue Lärmprognose erstellen zu lassen. So umfangreich die Planung und Umsetzung für Ilja Smitt und sein Team war - für die Zuschauer wurde durch die Umplatzierung zusätzlicher Foyerraum geschaffen. Ebenfalls für mehr Komfort sorgt die Erhöhung der Toilettenkapazität um 30%. Zudem können die Toiletten bequem über den roten Teppich erreicht werden und befinden sich nun im eigentlichen Zeltbereich, was die Annehmlichkeit für die Gäste erheblich steigert.

Am 12.11. wurde schon einmal das Dach hochgezogen, ein beeindruckender Moment.

Von der Zoobrücke aus kann man nun täglich den Fortschritt des Aufbaus von außen beobachten können. Im Inneren des Palastzeltes laufen derweil die aufwendigen Einrichtungen auf Hochtouren. Stühle, Sessel, Sitze, Tannenbäume, Roter Samt und Roter Teppich, eine äußerst ausgefeilte Beleuchtung wird den Weihnachtscircus in ein passendes Licht tauchen und den Gästen einen zauberhaften Besuch bescheren.

Aber nicht nur das Ambiente wird die kleinen und großen Besucher begeistern. Mehr als 60 international preisgekrönte Künstler aus der Spitzenklasse der aktuellen Zirkusszene bieten 140 Minuten pures Vergnügen – mit umwerfender Komik und Humor, poetischen Szenen und verblüffenden Illusionen, perfekter Akrobatik und artistischen Höchstleistungen.

Als einer der Höhepunkte gilt dabei der Abschied der weltberühmten Fumagalli-Clowns, die seit Jahrzehnten weltweit zu den allerbesten ihres Fachs zählen und beim renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo die höchste Auszeichnung erhalten haben: den Goldenen Clown. Gianni Huesca (Fumagalli) mit seiner markanten, in drei Richtungen abstehenden Frisur, inzwischen 67 Jahre alt, und sein Bruder Daris (72) beenden mit den Auftritten im Kölner Weihnachtscircus ihre jahrzehntelange Karriere auf den Bühnen und in den Manegen in aller Welt. „Wir freuen uns total, noch einmal in Köln aufzutreten. Es ist wie eine Rückkehr in unsere zweite Heimat. Hier hat in den 90er Jahren bei Roncalli unsere Weltkarriere begonnen. Seitdem kennen und lieben wir die Stadt und das Kölner Publikum“, sind sich die Brüder einig.

Um alle Jahre wieder die besten Artisten der Welt nach Köln zu holen, sucht Kreativdirektorin Katja Smitt auf allen Kontinenten nach renommierten Gruppen und jungen Top-Talenten. So wird Illusionist Vincent Vignaut, der europaweit zu den besten seines Fachs zählt, das Zirkuspublikum regelrecht verzaubern. Da traut man den eigenen Augen nicht, wie Vignaut Menschen fliegen, verschwinden und sich verwandeln lässt.

Bemerkenswert ist die Mitwirkung von gleich zwei namhaften Artistengruppen aus China, die erstmals nach Köln kommen. So die „Liaocheng Acrobatic Group“ aus der Metropole Shenyang, die schon auf vielen Festival Spitzenpreise gewonnen hat. Diese weltbesten Hope Divers (Reifenspringer) begeistern mit Tempo, Geschwindigkeit und wahnwitzigen Sprüngen. Allerhöchstes Niveau bietet auch die „Tai An Acrobatic Diabolo Troupe“ aus der Millionenstadt Tajan Shandong. Graziös und synchron demonstrieren die Künstlerinnen in prachtvollen Folklore-Kostümen eine harmonische Darbietung mit dem Diabolo.

Die meisterhaften Jongleure und Akrobaten des „Duo Inspiration“ zeigen, was es heißt, körperliche Grenzen zu überwinden und das Publikum mit ihren beeindruckenden Fähigkeiten zu fesseln. Ähnlich auch Polina Karvovskaya, mit ihrer ausgefeilten Akrobatik, zu der sie an den Haaren in die Höhe gezogen wird. Das Duo „Two on the Rope” entführt in eine Welt voller Faszination und Anmut, bei der die Luft zur Bühne wird. Ebenfalls hoch unter der Zirkuskuppel zeigen Sabrina Aganier und Tymoffi Chemko mit beeindruckender Eleganz atemberaubende Tricks. Äußerst verblüffend auch das Duo Monastyrsky mit seiner Quick-Change-Darbietung – blitzschnelle und farbenfrohe Kleiderwechsel, die sprachlos machen. Herzerwärmend ist das buchstäblich tierische Zirkusvergnügen mit Leonid Beljakov und seiner ebenso witzigen wie berührenden Hundeshow. Die Vierbeiner sind sicher wieder die erklärten Lieblinge der vielen Kinder im Publikum.

Es wird eine Show für die ganze Familie, auf die man sich jetzt schon freuen kann!

Alle Infos und Tickets unter: www.koelner-weihnachtscircus.de