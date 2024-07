Die drei Jungs aus Kristall sind wieder da!

Nachdem sich ihre letzte Tour über mehrere Jahre zog, sind sie nun frisch und ausgeruht und ziehen los, um die Bühnen dieser Republik mit der Form von Unterhaltung zu bespielen, die ihnen so lange gefehlt hat: Nämlich guter!

Die schwäbisch-irische Gag-Maschine Donnie O´Sullivan, der Trucker der Herzen Markus „Herm“ Hermann und der klugscheissende Moderatoren-Greis Nilz Bokelberg reißen alles an Themen an und ab, was ihnen in den Weg kommt. Ist das meiste improvisiert? Vielleicht. Ist das denn lustig? Bestimmt!

Zwischen Ukulele-Rockshows und Powerpoint-Präsentationen von Bringdienst-Bewertungen kann an diesem Abend alles passieren. Und das wird es auch. Vielleicht bringen es die zärtlichen Worte von Tour-Manager, Mercher und Mischer Moritz am besten auf den Punkt, der zuverlässig nach jeder Show fragt: „Wat warn ditte schon wieder?“

Gästeliste Geisterbahn, Zusatztermin 28.07., 20 Uhr, GLORIA-Theater

Infos und Tickets unter gloria.koeln/programm/gaesteliste-geisterbahn

