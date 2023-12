Endlich: Let’s do the Time Warp again!

RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW geht ab Ende Oktober 2024 wieder auf große Tournee durch Deutschland und Österreich – erst die zweite, in der frischen und aufregenden Überarbeitung durch Regisseur Sam Buntrock. Vom 16. bis 18. Januar 2025 heißt es in der Lanxess Arena in Köln dann endlich wieder: „Let’s do the Time Warp again!“

Denken wir mal kurz zurück ins Jahr 1974. Am 21. Oktober starten in den Bray Studios, 26 Meilen vor den Toren Londons, und im denkwürdigen Oakley Court Hotel in Windsor die Dreharbeiten zu einem schrillen, verrückten und bis heute legendären Kultfilm! Es ist die Geburtsstunde der Rocky Horror Picture Show! Am 14. August 1975 wird in London Premiere gefeiert. Der Rest ist popkulturelle Geschichte, die nun sage und schreibe genau 50 Jahre nach Drehstart zurück auf die Musical-Bühne kommt: „Don’t dream it, bei it!“

Über eine Million Fans ließen sich inzwischen von der international hochgelobten Inszenierung von Sam Buntrock – geschaffen unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien – begeistern. Für seine jüngste, technisch modernisierte Überarbeitung ließ sich Buntrock noch konsequenter von filmischen Mitteln inspirieren und betonte einmal mehr die emotionale Seite der „Coming of Age“-Story: „Ich wollte schon immer typische Kinoelemente auf der Bühne ausprobieren, denn Filme passen schließlich zur ROCKY HORROR SHOW“, so Buntrock. „Jetzt haben wir einige visuelle Highlights geschaffen, die diese Idee noch viel weiter fortführen. Gleichzeitig richten wir uns noch intimer und stärker auf die Figuren aus. Wird es immer noch urkomisch, verrückt und wild sein? Ja klar – aber es werden wirkliche Menschen mit Tiefe vorkommen.“

Die ROCKY HORROR SHOW war von Anfang an mit nichts zu vergleichen: Schon kurze Zeit nach ihrer Uraufführung 1973 in London wurde sie zum weltweiten Phänomen. Der Einfluss, den sie bis heute auf Drag Shows, Rockbands, Theater und die Burlesque-Szene ausübt, ist unschätzbar groß. Sam Buntrocks gefeierte Inszenierung wagt den „Time Warp“ zurück zu den Wurzeln – zu B-Movies, Burlesque und Glamrock – und dringt bis zum wahren Kern der ROCKY HORROR SHOW vor.Bad, bizzare and bloody brilliant!Ab Januar 2025 wird die gelebte Liebe zur ROCKY HORROR SHOW ganz Köln erfassen.

RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW Tournee 2024/2025 16.01.2025 – 18.01.2025, Köln, Lanxess Arena

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!