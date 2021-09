Ego-Shooter Far Cry 6 lässt die SpielerInnen in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara eintauchen, einem tropischen Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Präsident Antón Castillo strebt danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Auf dieser in Aufruhr geratenen Inselnation erleben die SpielerInnen die Spannung und das Chaos des Guerillakampfes, während sie als Bürger von einer revolutionären Bewegung mitgerissen werden, um einen Tyrannen zu stürzen.

Far Cry 6, Plattform: PC, PS4 & PS5, Xbox One & Series X, Stadia; Release: 07. Oktober 2021; Alter: geeignet ab 18 Jahren

Wenn ihr euch für „Far Cry 6“ interessiert, könnt ihr es mit folgendem Link direkt vorbestellen und uns somit unterstützen.

Dabei handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Mit einem Kauf über diesen Link erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision – und das ohne Auswirkung auf den Preis.

×

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!