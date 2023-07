Als Fan der Final Fantasy-Reihe war ich sehr gespannt auf den neuesten Teil, Final Fantasy XVI. Das Spiel ist deutlich düsterer als seine Vorgänger und legt einen klaren Fokus auf die Story. In dieser Hinsicht hat mich das Spiel sehr beeindruckt. Eine kleine Schwäche des Spiels ist der langwierige Einstieg. Am Anfang hat man nur eine begrenzte Auswahl an Fähigkeiten. Es dauert eine Weile, bis man Fähigkeiten erlernt hat, die das Spiel abwechslungsreicher machen und man richtig ins Spiel kommt. Das kann frustrierend sein, vor allem für Spieler, die es gewohnt sind, schnell ins Geschehen einzusteigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Vorgänger der Serie eher taktisch ausgerichtet waren, während Final Fantasy XVI, wie auch seine beiden Vorgänger Final Fantasy XV und Final Fantasy VII: Remake, einen eher actionlastigen Ansatz verfolgt. Das mag einigen Fans nicht gefallen, aber ich persönlich finde es immer noch erfrischend und gut umgesetzt. Alles in allem kann ich Final Fantasy XVI trotz anfänglicher Schwächen auf jeden Fall empfehlen. Hat man sich erst einmal durch den langwierigen Einstieg gekämpft, wird man mit einer spannenden Story und actionreichen Kämpfen belohnt.

