gamescom 2026

Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird 2026 erstmalig ein Bundespräsident die gamescom, das weltweit größte Games-Event, besuchen. Dabei wird er am 27. August an der Eröffnung des gamescom congress, der weltweit führenden Konferenz rund um die Potenziale von Games, teilnehmen. Das gaben heute die Veranstalter der gamescom, Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche, bekannt. Der Bundespräsident wird den congress mit einer Rede eröffnen und einer Podiumsdiskussion über die Rolle von Games in unserer Demokratie beiwohnen. Im Anschluss wird sich der Ehrengast im Rahmen eines Rundgangs über die gamescom einen Überblick über die vielfältigen Potenziale von Games für Kultur und Gesellschaft im direkten Austausch mit Spieleentwickelnden und Community verschaffen.

Der gamescom congress findet im Rahmen der gamescom statt und richtet sich an ein breites Publikum aus Kultur, Bildung, Politik, Wissenschaft und Medien sowie an Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Wirtschaftssektoren, die erfahren möchten, wie andere Bereiche von der Innovationskraft der Games-Branche profitieren können. In diesem Jahr rückt der congress mit den Programmschwerpunkten „Spielfeld Demokratie“ und „Der Games-Effekt“ zwei gesellschaftlich hoch relevante Themen in den Vordergrund: Den positiven Einfluss von Computer- und Videospielen auf die Demokratiebildung und Games als Innovationsmotor für unterschiedlichste Bereiche – von Medizin und Bildung über Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor bis hin zur öffentlichen Verwaltung.