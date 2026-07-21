gamescom erreicht neuen Meilenstein

Nachdem bereits im Vorjahr neue Rekorde erreicht wurden, ist die verfügbare Ausstellungsfläche der gamescom in diesem Jahr erstmals vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele seine Bedeutung als zentrale Plattform der Games-Branche sowie als Treffpunkt für Millionen Fans weltweit — vor Ort in Köln und digital.

Um zukünftig zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen, arbeiten der game – Verband der deutschen Games-Branche und die Koelnmesse bereits an Konzepten für eine Erweiterung ab 2027. Ziel ist es, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und dabei das Besuchserlebnis weiter zu verbessern.

„Dass die gamescom vollständig ausgebucht ist, ist ein starkes Signal für die gesamte Branche. Erst im vergangenen Jahr haben wir die Fläche erweitert – umso mehr freut uns die steigende Nachfrage. Gleichzeitig entwickeln wir die gamescom kontinuierlich weiter und investieren in neue Formate für Fans und Communitys. Genau diese Verbindung aus Business und Community-Erlebnis macht die gamescom aus“, sagt Tim Endres, Director der gamescom.

„Schon jetzt ist klar: Die gamescom 2026 wird größer denn je. Die Nachfrage der Aussteller ist so hoch wie nie zuvor. Die Fans können sich auf ein volles Programm freuen – vor Ort in Köln und im Livestream überall auf der Welt. Die gamescom Opening Night Live, die erweiterte gamescom awesome indies show oder gamescom GDQ, die in diesem Jahr Premiere feiert: Das sind nur einige der Highlights, die schon viele Wochen vor dem Start die Vorfreude auf das weltweit größte Games-Event steigen lassen", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom.

Weitere Unternehmen bestätigt

Mit aerosoft, den Embark Studios, Giants, Konami, Level Infinite, NC und Tencent Games wurden weitere namenhafte Unternehmen für die gamescom 2026 bestätigt. Sie ergänzen die bisher angekündigten Ausstellenden, Partner und Sponsoren. Zu diesen zählen unter anderem astragon, Bandai Namco, Bilibili, Capcom, CD PROJEKT RED, Daybreak Games, Deep Silver, Douyin, Electronic Arts, Fandom, Focus Entertainment, GameMeca, Google Play, heise jobs, HoYoverse, IGN, INVEN, Krafton, marqet agency, Nazara Technologies Ltd., NetEase, Nintendo, Republic of Gamers, Ruliweb, SEGA, The LEGO Group, ThisIsGame, TikTok, Ubisoft und XBOX. Damit wächst das bisher bestätigte Line-up weiter und bildet die große Vielfalt der internationalen Games-Branche ab.

Highlight-Shows im Livestream weltweit erlebbar

Auch 2026 setzt die gamescom auf internationale Show-Highlights mit globaler digitaler Reichweite. So investiert die gamescom in die gamescom awesome indies show, welche künftig gemeinsam mit IGN weiterentwickelt wird. Das Format verschafft unabhängigen Entwicklerstudios zusätzliche internationale Sichtbarkeit und stärkt die Rolle der gamescom als Plattform für die große Vielfalt der Indie-Games.

Die gamescom Opening Night Live mit Host Geoff Keighley und Co-Host Eefje „sjokz“ Depoortere eröffnet am Abend des 25. August 2026 erneut offiziell das größte Gaming-Festival der Welt. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit können sich auf Neuankündigungen, Weltpremieren und Updates aus der internationalen Games-Branche freuen. Darunter auch Neuigkeiten zu den 2027 erscheinenden Spielen METRO 2039 und The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.

Die gamescom 2026 im Zeichen der Community

Neben dem starken Angebot von Ausstellenden entwickelt auch die gamescom ihre Community-Angebote weiter. Neue und etablierte Formate schaffen zusätzliche Begegnungsräume für Fans, Creatorinnen und Creator, Cosplayerinnen und Cosplayer sowie internationale Gaming-Communitys.

Die gamescom event arena wird an vier Tagen zur social stage mit vielfältigen Programmpunkten aus unterschiedlichsten Bereichen der Gaming-Kultur. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem der gamescom cosplay contest, PietSmiet, Loot für die Welt sowie weitere Community-Highlights

Mit gamescom GDQ kommt Games Done Quick erstmals nach Europa und erhält zudem eine eigene Bühne auf der gamescom, auf der sich Speedrun-Fans aus der ganzen Welt treffen können. Von Freitag bis Sonntag erwartet Besuchende ein Live-Programm mit nahezu zehn Stunden pro Tag, das auch live auf den GDQ-Kanälen gestreamt werden kann. Gemeinsam sammelt die Community währenddessen Spenden für die Initiative „Gaming for Democracy.“

Cosplay bleibt ebenfalls ein zentraler Bestandteil des gamescom-Erlebnisses. Das cosplay village wird erneut zum Treffpunkt für Cosplayerinnen und Cosplayer sowie Fans. Um Sicherheit und kreative Freiheit bestmöglich zu kombinieren, wurden die Kostümgestaltungsregeln zusammen mit Vertreter:innen aus der Branche und der Community überarbeitet. Ergänzend erleichtern vereinfachte Akkreditierungsrichtlinien die Teilnahme und stärken die professionellen Rahmenbedingungen für die kreative Community.

Der verbesserte Standortfinder bietet in diesem Jahr neben der Anzeige des eigenen Standorts und der ausstellenden Unternehmen auf dem Gelände auch die Möglichkeit, mithilfe zusätzlicher Filter hilfreiche Orte und Stände anzuzeigen – darunter barrierefreie Toiletten oder kostenfreie Wasserspender.

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt. Der 26. August ist Fachbesuchenden- und Medientag. Den Auftakt der gamescom-Woche macht bereits am 24. August die Entwicklerkonferenz gamescom dev.