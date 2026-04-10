Gayle Tufts live im GLORIA Köln

Am 16. April 2026 bringt die deutsch-amerikanische Entertainerin Gayle Tufts ihren unverwechselbaren „Dinglish“-Humor ins GLORIA. Mit ihrem aktuellen Programm begeistert sie ihr Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Comedy, Musik und pointierten Beobachtungen zwischen zwei Kulturen.

Die amerikanische Entertainerin und Sängerin erzählt von 7 Nächten, die ihr Leben verändert haben - ein Blick, ein Ton, eine Bewegung - und alles ist anders! Charmant und humorvoll, mit Selbstironie und Stärke, schrägen Sichtweisen und Hintersinn.

Für die Show im GLORIA sind aktuell noch Resttickets erhältlich.

Donnerstag, 16. April 2026, 20 Uhr, GLORIA Köln

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