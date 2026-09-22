Gemeinsam auf große Fahrt

Zwei erfolgreiche Formate machen künftig gemeinsame Sache: TUI Cruises und Jeck im Sunnesching entwickeln den Jeckliner gemeinsam weiter. Vom 24. bis 28. September 2027 heißt es erstmals „Jeckliner im Sunnesching“. Vier Tage lang wird die Mein Schiff 2 zur schwimmenden Bühne für kölsche Musik, Comedy und Sunnesching im Mittelmeer.

Der Jeckliner wurde seit 2018 von TUI Cruises und der Eventagentur Conneccted aufgebaut und hat sich zu einer festen Größe unter den kölschen Eventreisen entwickelt. Nun wird das bestehende Konzept um die Festivalwelt, das Künstlernetzwerk und neue Programmideen von Jeck im Sunnesching erweitert.

„Der Jeckliner hat sich über viele Jahre zu einer außergewöhnlichen Event-Reise mit einer treuen Fangemeinde entwickelt. Gemeinsam mit Jeck im Sunnesching wollen wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und unseren Gästen 2027 ein noch umfangreicheres Erlebnis bieten. Die Verbindung aus Mein Schiff, Mittelmeer und kölscher Musik und einem außergewöhnlichen Programm macht den Jeckliner im Sunnesching zu einer Reise, auf die wir uns schon sehr freuen,” so Christoph Löffler, Head of Events bei TUI Cruises.

Kasalla kommt für ein exklusives Konzert in Barcelona an Bord

Ein Höhepunkt der Reise wartet in Barcelona. Dort kommt Kasalla an Bord und spielt ein exklusives Konzert für die Jecken. Für eine der erfolgreichsten Kölsch-Rock-Bands Deutschlands ist es zugleich die Premiere. Miljö feiern ebenfalls ihren Einstand auf dem Jeckliner. Mit dabei sind außerdem Klüngelköpp, Räuber, Druckluft, Eldorado, Planschemalöör, Fiasko und Juli Voyage.

Auch Comedy und Unterhaltung spielen eine wichtige Rolle. Mit dabei ist das Herrengedeck mit JP Weber, Martin Schopps und Volker Weininger alias „Der Sitzungspräsident“. Die Künstler treten während der Reise auch einzeln auf. Die Mainstage wird von Lukas Wachten moderiert, unterstützt von Nico Jansen. Ken Reise führt durch die große Show im Bordtheater. Mehrere DJs sorgen auch nach den Live-Konzerten für Programm.

„Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein Festival“, sagt Thomas Deloy, Jeck im Sunnesching-Initiator von der Privatbrauerei Gaffel. „Mit dem Jeckliner im Sunnesching bringen wir dieses Lebensgefühl erstmals auf hohe See und verbinden zwei Formate, die hervorragend zusammenpassen.“

Mehr als vier Tage Konzerte

Neben den Live-Konzerten gibt es weitere Incentives: Live-Sets, Meet & Greets, Künstlertalks, einen Live-Podcast, verschiedene Workshops und weitere kölsche Programmpunkte. Auch das Zappes Diplom von Gaffel sowie eine große Show im Bordtheater gehören zum Programm.

„Vier Tage gemeinsam mit Künstlern und Gästen eröffnen ganz andere Möglichkeiten als ein eintägiges Festival“, sagt Jochen Gasser, Veranstalter der Festivals von Jeck im Sunnesching. „Genau diese Nähe und die vielen unterschiedlichen Formate machen den Jeckliner im Sunnesching zu etwas Besonderem.“

Sunnesching auf dem Mittelmeer

Die Reise startet am 24. September 2027 in Palma de Mallorca. Nach einem Seetag geht es nach La Seyne bei Toulon an der französischen Côte d’Azur, anschließend weiter nach Barcelona und schließlich zurück nach Palma. Damit treffen vier Tage kölsches Programm auf Spätsommer, Mittelmeer und attraktive Ziele an der französischen und spanischen Küste. Mit der Eventreise setzt Jeck im Sunnesching seine Entwicklung weiter fort. 2027 stehen insgesamt fünf Festivals auf dem Programm. Mit dem Jeckliner im Sunnesching kommt erstmals eine mehrtägige Eventreise hinzu.

Der Buchungsstart für den Jeckliner im Sunnesching 2027 ist am 22. September 2026. Die Event-Reise Jeckliner im Sunnesching auf der Mein Schiff 2 ist im Reisebüro, telefonisch unter +49 40 60001 5111 oder unter www.meinschiff.com buchbar.

Jeckliner 6 startet noch im September 2026

Bereits vom 25. bis 29. September 2026 geht der Jeckliner 6 auf große Fahrt. Die Mein Schiff 7 fährt ab Kiel über Visby auf Gotland und Rønne auf Bornholm zurück nach Kiel. Aktuell sind noch letzte Kabinen buchbar.