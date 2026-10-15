Hazel Brugger ist offiziell im Comedy-Olymp angekommen. Ausverkaufte Arenen, ein Millionenpublikum im Netz, internationale Auftritte von London bis New York – und als Krönung die Moderation des „Eurovision Song Contests“. Nur: Was macht man, wenn beruflich alle klatschen, aber zuhause im Dorf trotzdem niemand beeindruckt ist?

In ihrem fünften Bühnenprogramm „Good Evening Europe“ erzählt die „Königin der Schlagfertigkeit“ (Jury Deutscher Kleinkunstpreis 2024) von der merkwürdigen Zwischenwelt zwischen Glanz und Gülle, Starsein und Supermarkt. Es geht um Erfolg, Erwartungen – und darum, warum Ruhm als Mutter ungefähr so nützlich ist wie ein Designerkleid beim Windelwechseln.

Hazel Brugger – gewohnt klug, trocken und mit kalten Fingern immer am Puls der Zeit.

Am 01. Dezember spielt sie in der LANXESS arena - fast schon ein kleines Heimspiel, denn vor gar nicht allzu langer Zeit lebte sie bekanntlich ein paar Jahre in Köln.

Im Express-Interview beschrieb sie ihre Heimkehr kürzlich folgendermaßen: "Das Schöne daran, wenn man lange in Köln gewohnt hat, ist, dass man immer wieder zurückkehren kann und es dann so was von easy-going ist. Die Leute bringen eine Kompatibilität mit allem mit, sodass man sofort wieder zuhause ist."

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