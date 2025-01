Highlights im März und April

HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN™– IN CONCERT, 29.03.2025, 19.30 Uhr, LANXESS arena Köln

Die „Harry Potter Film Concert Series“ kommt mit Harry Potter und der Stein der Weisen zurück nach Deutschland! Am 29. März 2025 ist das Filmkonzert endlich wieder in der LANXESS arena Köln zu erleben.

Ein großes Symphonieorchester wird John Williams‘ unvergessliche Filmmusik von Harry Potter und der Stein der Weisen live zu Gehör bringen, während der komplette Film in brillanter HD-Bildqualität auf einer Großbildleinwand gezeigt wird.

In Harry Potter und der Stein der Weisen erfährt Harry Potter an seinem 11. Geburtstag, dass er der verwaiste Sohn zweier Zauberer ist und über eigene magische Kräfte verfügt. In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erlernt er den hochfliegenden Sport Quidditch und spielt eine aufregende „Live“-Schachpartie, bevor er sich einem dunklen Zauberer stellt, der ihn vernichten will.

The Sound of Hans Zimmer & John Williams, 19.04.2025, 15.00 + 20.00 Uhr, Kölner Philharmonie

Nachdem The Sound of Hans Zimmer & John Williams bereits seit 2018 immer wieder große Erfolge feiern durfte, kehrt die Konzertreihe 2025 mit einem neuen Programm zurück. Moderiert von Steven Gätjen vereint The Sound of Hans Zimmer & John Williams musikalische Meisterwerke der Kinogeschichte mit Anekdoten aus der Traumfabrik Hollywood in einem einzigartigen Konzerterlebnis, das den großen Themen und Klängen der beiden Ikonen der Filmmusik gewidmet ist. Am 19. April 2025 werden die Philharmonie Südwestfalen und der uniChor Siegen in der Kölner Philharmonie die unverkennbare Musik von Hans Zimmer und John Williams zur Aufführung bringen. Mit John Jesensky übernimmt ein renommierter Dirigent und Filmmusikspezialist die musikalische Leitung und präsentiert gemeinsam mit den Ensembles einen Streifzug durch die beliebtesten Soundtracks der legendären Filmkomponisten – von Star Wars und Harry Potter über Inception und Der König der Löwen bis hin zu Pearl Harbour und vielen mehr.

Justin Freer, Präsident von CineConcerts, erklärt: „Die Harry Potter Filme sind ein einzigartiges kulturelles Phänomen, das unentwegt Millionen von Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Mit großer Freude schaffen wir nun erstmals die Gelegenheit, die preisgekrönte Filmmusik live durch ein Symphonieorchester zu präsentieren, während der beliebte Film auf Großbildleinwand projiziert wird. Das wird ein unvergessliches Erlebnis.” Brady Beaubien fügt hinzu: „Auf der ganzen Welt steht der Name Harry Potter für Begeisterung. Indem wir diese unglaubliche Musik mit dem kompletten Film aufführen, hoffen wir, dass die Zuschauer die Rückkehr in diese magische Welt erneut genießen warden.”

The Sound of Classic Motown mit Ron Williams als Radio-DJ „Dr. Feelgood“

The Sound of Classic Motown bringt die goldene Ära des legendären Labels live auf die Bühne und macht seine Geschichte erfahrbar. Es ist eine Hommage an seinen Sound und seine unvergessenen Hits. Sage und schreibe 110 davon landeten von 1961 bis 1971 in den Top-Ten und wurden von den Radiostationen rauf und runter gespielt. Und ein Radio-DJ ist es auch, der in The Sound of Classic Motown das Publikum in die Glanzzeit des Detroit-Sounds entführt: Der bekannte Entertainer Ron Williams ist DJ Dr. Feelgood von Radio S.O.U.L. Mit Hits wie „Stop! In the Name of Love“, „Dancing in the Street“, „Papa Was a Rollin’ Stone“, „ABC“, „Superstition“ und vielen mehr führt er durch das Programm und plaudert nebenbei aus dem Nähkästchen.

The Sound of Classic Motown macht die Welt von „Hitsville USA“ mit all ihren Beteiligten hautnah erlebbar. Musikalisch garantieren zehn Leadsänger, fünf männliche und fünf weibliche Stimmen, den originalen Motown-Sound – angefangen bei den bezaubernd funkelnden Melodien der Supremes bis hin zu den verführerischen Harmonien der Temptations und der Four Tops. Das Fundament dafür liefert eine hochkarätige, zehnköpfige Band in der Besetzung der legendären Motown-Hausband The Funk-Brothers – unerlässlich für den Originalsound. Damit, und mit einer energiegeladenen Show, die garantiert keinen Zuschauer ruhig sitzen lässt, entführt The Sound of Classic Motown das Publikum direkt in eine Ära voll gutgelaunten Grooves und unwiderstehlicher Melodien.

20. und 21. April 2025, Kölner Philharmonie

Vorstellungen: So, 20.04.2025 und Mo, 21.04.2025 um je 16:00 Uhr und 20.00 Uhr

Weitere Infos zu allen drei Events: www.atgtouring.de