Mit der Höhenbergsteigerin Alix von Melle hoch hinaus

Für manche Kölner*innen ist der Monte Troodelöh mit seinen 118,04 Metern als höchste Erhebung Kölns schon eine Herausforderung. Das nimmt die Höhenbergsteigerin Alix von Melle wahrscheinlich gar nicht wahr, denn ihr Leben widmet die 53-Jährige mehr als 7.000 Meter hohen Gipfeln. Diese besteigt sie ohne Sauerstoff. Eine echte Herausforderung und gleichermaßen Leidenschaft, die sie 25 Jahre mit ihrem Mann Luis Sützinger teilte und ihn dann an einen Achttausender verlor. In ihrer Multivisions-Show nimmt sie ihr Publikum mit auf eine außergewöhnliche Reise in eine Welt der Extreme. Humorvoll gibt sie Einblicke in fremde Länder, Kulturen, Religionen und natürlich lässt sie es an ihrer Faszination dieser Fels-Giganten teilhaben. Wie bereitet man sich vor? Was muss man beim Training beachten und wie läuft so eine Expedition eigentlich ab? Kommt man immer wie geplant oben an und weshalb schwimmen Yaks besser durch reißende Wildflüsse als Menschen? Alix von Melle ist Multitalent: Höhenbergsteigerin, Yogalehrerin, Autorin, Referentin, Keynote-Speakerin, PR-Fachfrau und gebürtige Hamburgerin. Vor vielen Jahren ist sie von der Küste ins Ostallgäu gezogen. Jetzt entfacht sie wahrscheinlich bei vielen Flachländer*innen das Feuer für die Berge. Denn trotz Schicksalsschlag erklimmt sie weiterhin die höchsten Gipfel der Welt – mit Luis im Herzen. Alix von Melles Vortrag ist authentisch, spannend, inspirierend und emotional.

Details zum Vortrag

Alix von Melles: „8.000 drunter und drüber - Berge, Liebe, Tod“, Freitag, 7. November 2025, 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr), Eintritt (im VVK): 12 Euro, DAV-Mitglieder 8 Euro, Kinder/Jugendliche 5 Euro, Eintritt (Abendkasse): 14 Euro, DAV-Mitglieder 10 Euro, Kinder/Jugendliche 7 Euro

Veranstaltungsort:

Berufskolleg Humboldtstraße, Perlengraben 101, 50676 Köln

Aktuelle Informationen unter: www.alpinvisionen.de