Imran veröffentlicht erste eigene Single

Imran Abbas, bekannt als Abaz, hat seit 2010 die deutsche Raplandschaft geprägt und für Künstler wie Apache, Kontra K und Savas produziert, als auch die Soundästhetik eines Lil Nas X mitgeprägt. Aber dieser Erfolg bringt Schattenseiten mit sich, die zunächst nur ein bisschen die Sonne verdecken, dann aber für totale Dunkelheit sorgen: Leistungsdruck und Verwertungslogik in einer Abwärtsspirale, an deren Ende schnell der kreative Stillstand stehen kann.

Mit seiner neuen EP „Imaginationsland“ emanzipiert er sich künstlerisch und bringt seine eigene Stimme und Musik ein.

Die Single „Blame It On The Rain“, die am 02.08.2024 über We Publish Music erscheint, erzählt von seiner Entscheidung, mit eigener Stimme in die Öffentlichkeit zu treten. Trotz der Zweifel und Ängste schafft Imran es, dem Song eine humorvolle Note zu verleihen.

Imran – „Blame It On The Rain” (Visualizer) hier .

