In die neue Welt

„New World“ ist ein Open-World-MMORPG, das SpielerInnen während des frühen Zeitalters der Entdeckungen in die unheimliche Wildnis der mysteriösen Insel Aeternum versetzt. Der eigene Erfolg hängt in „New World“ nicht nur davon ab, rivalisierende SpielerInnen zu besiegen. Es gilt auch, die überaus gefährliche Insel selbst zu überwinden. Wer sich in die „New World“ wagt, wird mit riesigen Belagerungsschlachten, kühnen Expeditionen, packenden übernatürlichen Invasionen sowie einem ebenso atemberaubenden wie vielseitigen Setting belohnt. Dank klassenlosem Fortschritt, bei dem der Kampfstil an die Waffe gebunden ist, sowie einem komplexen Crafting-System, kann jede/r „New World“ auf seine eigene Weise erleben.

Wenn ihr euch für „New World“ interessiert, könnt ihr es mit folgendem Link direkt vorbestellen und uns somit unterstützen.

Dabei handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Mit einem Kauf über diesen Link erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision – und das ohne Auswirkung auf den Preis.

