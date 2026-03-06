It’s Never Over, Jeff Buckley handelt vom Leben des aufstrebenden jungen Stars mit der umwerfenden Stimme und grenzenlosen Schaffenskraft, der die Musikwelt der 90er Jahre in Aufruhr versetzte, als er im Alter von 30 Jahren nach der Veröffentlichung seines von Kritikern gefeierten Debütalbums „Grace“ überraschend starb. Anhand von nie zuvor gezeigtem Filmmaterial aus Buckleys Archiven und intimen Berichten seiner Mutter Mary Guibert, seiner ehemaligen Partnerinnen Rebecca Moore und Joan Wasser, von Jeffs ehemaligen Bandkollegen, darunter Michael Tighe und Parker Kindred, und von bekannten Persönlichkeiten wie Ben Harper und Aimee Mann, beleuchtet It’s Never Over, Jeff Buckley das Leben und den Tod einer der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der modernen Musikgeschichte.

Eine berührende Hommage an eine herausragende musikalische Persönlichkeit, die viel zu früh von uns ging.