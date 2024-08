Ob im belgischen Viertel oder in der Altstadt: Was das Nachtleben angeht, hat die Domstadt Köln einiges zu bieten. Kein Wunder, dass die Medienmetropole unter den beliebtesten deutschen Locations für Junggesellenabschiede weit vorne liegt. Doch nicht nur unbeschwerte Pub-Crawls lassen sich in Köln zum Abschied aus dem Junggesellenleben veranstalten, sondern auch actionreiche Erlebnisse wie Schlag den Junggesellen oder Survival-Trainingseinheiten. Wie ein Junggesellenabschied in Köln zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Planung eines Junggesellenabschieds: Was Köln zu bieten hat

Seit einigen Jahren sind Junggesellenabschiede mehr als nur Stripclub-Besuche und ausufernde Trinkgelage. Sporterlebnisse, Adrenalin und Action geben bei den Feierlichkeiten den Ton an. Oft nimmt sich die Gruppe um den Bräutigam nicht nur einen Abend für den Abschied aus dem Junggesellenleben Zeit, sondern mindestens einen Tag, unter Umständen sogar ein ganzes Wochenende. Als abwechslungsreiche Millionenstadt bietet Köln vielfältige Erlebnisse, die sich bei der Planung eines derartigen Junggesellenabschieds zu einem actionreichen Gesamtprogramm zusammenstellen lassen. Natürlich gehören abendliche Besuche in Kölner Szenelokalen und der stilvolle Genuss standesgemäßer Zigarren in den meisten Fällen mit zum Programm. Doch tagsüber bieten sich außergewöhnliche Sport- und Actionevents zur Beschäftigung der Gruppe an.

In den meisten Fällen ist der Trauzeuge mit der Programmplanung betraut. Bei der Entscheidung für geeignete Erlebnisse in Köln sollte er sich an der Persönlichkeit des Bräutigams orientieren, aber auch die restlichen Gruppenmitglieder, ihre Vorlieben und ihre Abneigungen bedenken. Je besser der Planende die Gesamtgruppe kennt und einschätzen kann, desto einfacher gestaltet sich die Programmplanung. Bei Kölner Aktivitäten wie einer Brauhaustour, einer Dombesteigung mit Verkostung oder einer Bootstour auf dem Rhein ist die richtige Einschätzung der Gruppe nicht so relevant wie bei ausgefalleneren Erlebnissen wie beispielsweise Auto-Zertrümmern.

Tipp für Trauzeugen

Wahrscheinlich soll das Programm des Junggesellenabschieds eine Überraschung sein. Trotzdem fragen Trauzeugen lieber direkt beim Bräutigam nach, wenn sie hinsichtlich seines Interesses an bestimmten Beschäftigungsmöglichkeiten unsicher sind. Denn nichts ist ärgerlicher als ein Junggesellenabschied, der zu einer unangenehmen Überraschung wird.

Sport- & Action-Events: So erlebnisreich kann ein Junggesellenabschied in Köln aussehen

Von Escape-Rooms bis hin zu Schwarzlicht-Minigolf, Bubble Soccer und besonderen Stadtrallyes bietet Köln als Großstadt sämtliche Events, die für Junggesellenabschieden beliebt sind. Zu den besten Action- und Sport-Erlebnissen der Stadt zählen

XXL-Darts , bei dem mit überdimensionalen Fußbällen auf eine riesige Dartscheibe geschossen wird. Eigene Regeln sind dabei immer willkommen!

, bei dem mit überdimensionalen Fußbällen auf eine riesige Dartscheibe geschossen wird. Eigene Regeln sind dabei immer willkommen! Schlag den Junggesellen , bei dem die Gruppe den Bräutigam in Trendsportarten wie Bubble Soccer und XXL-Darts zu schlagen versucht.

, bei dem die Gruppe den Bräutigam in Trendsportarten wie Bubble Soccer und XXL-Darts zu schlagen versucht. Arrow Tag , bei dem sich der Bräutigam und seine Crew mit Pfeil und Bogen richtig auspowern.

, bei dem sich der Bräutigam und seine Crew mit Pfeil und Bogen richtig auspowern. Floßbau , bei dem alle Teilnehmer ihr handwerkliches Geschick beweisen und anschließend das selbstgebaute Floß zu Wasser lassen.

, bei dem alle Teilnehmer ihr handwerkliches Geschick beweisen und anschließend das selbstgebaute Floß zu Wasser lassen. City Escape , bei dem die Stadt Köln zu einem riesigen Escape Room wird. Eine etwas andere Schnitzeljagd, die sich teils auch personalisieren lässt.

, bei dem die Stadt Köln zu einem riesigen Escape Room wird. Eine etwas andere Schnitzeljagd, die sich teils auch personalisieren lässt. Bräutigam-Duell , das zu einer ganz besonderen Entdeckungstour durch die Stadt Köln einlädt und die Gruppe in verschiedenen Disziplinen gegen den Bräutigam antreten lässt.

, das zu einer ganz besonderen Entdeckungstour durch die Stadt Köln einlädt und die Gruppe in verschiedenen Disziplinen gegen den Bräutigam antreten lässt. Auto-Zertrümmern , bei dem der Bräutigam den Hochzeitsstress mit Werkzeugen wie einem Vorschlaghammer an einem schrottreifen Auto auslassen kann.

, bei dem der Bräutigam den Hochzeitsstress mit Werkzeugen wie einem Vorschlaghammer an einem schrottreifen Auto auslassen kann. Survival-Training , bei dem die Gruppe von Survival-Experten Fertigkeiten wie das Feuermachen und den Bau eines sicheren Unterschlupfes lernt.

, bei dem die Gruppe von Survival-Experten Fertigkeiten wie das Feuermachen und den Bau eines sicheren Unterschlupfes lernt. Axtwerfen , bei dem alle Teilnehmer verschiedene Wurftechniken erlernen und eine Axt auf eine Zielscheibe werfen.

, bei dem alle Teilnehmer verschiedene Wurftechniken erlernen und eine Axt auf eine Zielscheibe werfen. Schießtraining, bei dem die Gruppe den Umgang mit verschiedenen Schusswaffen lernt und um die Wette schießt.

Bei so gut wie allen genannten Events kann man sich lustige Strafen und Belohnungen für die schlechtesten und besten Teilnehmer überlegen. So machen die Action- und Sporterlebnisse aus der Liste noch mehr Spaß.

Party-Events: Wie man den Junggesellenabschied in Köln am besten feiert

Wer es bei einem Junggesellenabschied in Köln vor allem auf das Feiern abgesehen hat, legt die Verabschiedung aus dem Junggesellenleben am besten in die Karnevalszeit. Ein Pub-Crawl durch die Stadt macht dann noch mehr Spaß. Ganz besonders mit Karaoke, wie es in Köln vor allem am Wochenende vielerorts zu finden ist. Zu den angesagtesten Locations für Junggesellenabschiede zählen in der Stadt unter anderem

die Bar Kuen , die sich an Sonn- und Feiertagen auch für private Junggesellenabschiede mieten lässt.

, die sich an Sonn- und Feiertagen auch für private Junggesellenabschiede mieten lässt. der Club Bahnhof Ehrenfeld , wo unter den Kölner Bahnbögen Musik aus unterschiedlichen Genres gespielt wird.

, wo unter den Kölner Bahnbögen Musik aus unterschiedlichen Genres gespielt wird. die Kellerkneipe ZwoEinz , wo man in gemütlicher Atmosphäre gegeneinander Nintendo zocken oder beim Pubquiz mitraten kann.

, wo man in gemütlicher Atmosphäre gegeneinander Nintendo zocken oder beim Pubquiz mitraten kann. das Bootshaus , wo in drei Areas elektronische Musik den Ton angibt.

, wo in drei Areas elektronische Musik den Ton angibt. die Bar Wohngemeinschaft , wo man in den oberen Etagen coole Themenzimmer mieten kann.

, wo man in den oberen Etagen coole Themenzimmer mieten kann. die Kneipe Gottes Grüne Wiese , die als echte Kult-Location für Fußballfans gilt.

, die als echte Kult-Location für Fußballfans gilt. die Bar The Bär, die eine beliebte Anlaufstelle für Gin-Fans und Cocktail-Liebhaber ist.

Noch etwas außergewöhnlicher als ein Pub-Crawl sind Kölner Party-Events wie das Strip-Dinner, eine Limo-Tour durch die Stadt oder eine feucht-fröhliche Partybus-Fahrt in einem Highschoolbus mit Barbereich. Ein ebenso gern genommenes Party-Event für Junggesellenabschiede in Köln ist die nostalgische Roller-Skate-Party, die den Bräutigam und seine Gruppe eine Zeitreise erleben und coole Skate-Tricks erlernen lässt. Wer Outdoor-Partys bevorzugt, kann sich auch für eine Bootsparty auf dem Rhein oder eine Radtour auf dem Kölner Bierbike entscheiden. Kurzum sind die Feiermöglichkeiten in Köln nahezu grenzenlos, sodass sich für jeden Junggesellenabschied passende Programmpunkte finden sollten.