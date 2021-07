Kaiserschmarrndrama

Nicht genug damit, dass sich Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) um seinen Ex-Kollegen und Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) kümmern muss, der nach einem Autounfall im Rollstuhl sitzt. In Niederkaltenkirchen wird er obendrein zu einem pikanten Mordfall gerufen. Gleichzeitig taucht sein Vater (Eisi Gulp) wieder auf und sabotiert den Neubau einer Doppelbauhälfte, in die Eberhofer in direkter Nachbarschaft zu seinem bräsigen Bruder ziehen soll. Als wäre das alles schon nicht genug, zeigt auch sein treuer Gefährte auf vier Pfoten, Hund Ludwig, unübersehbare Alterserscheinungen. Auch der siebte Teil der Erfolgsserie unterhält wieder mit schrä- gen Typen und skurrilem Humor aus der bayerischen Provinz. -nr

