Kasalla-Highlights in 2025

Nach sechs Jahren geht es für Kasalla endlich wieder auf die Theaterbühne. Am 8. und 9. April 2024 feiert die Band Premiere mit ihrem neuen Stück „Kein Angs vür Jespenster“ in der Stadthalle Köln. Unterstützung gibt es hierbei von Comedian Simon Pearce. Das Publikum erwartet eine wilde Mischung aus Spannung, Humor, kniffligen Rätseln und atemberaubenden Spezialeffekten – eingebettet in die unverwechselbare Musik von Kasalla, diesmal in einem speziellen unplugged Gewand.

Kasalla wiederholt in 2025 ein außergewöhnliches musikalisches Projekt: »Nit esu laut«. Bekannte Hits in einem neuen, unerwarteten Klang-Gewand – das verspricht das »Nit esu laut«-Konzert, bei dem die Band ihre rockigen Hymnen und neuen Songs in speziellen Orchester-Arrangements präsentiert. Am 01.07. laden die Fünf dazu zur öffentlichen Generalprobe in das Theater am Tanzbrunnen

Ein Open-Air-Höhepunkt steht dann am 23. August an mit dem Konzert beim Kunst!Rasen in Bonn!

