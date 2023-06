Foto: Pavement Records

Pünktlich zum Jahrestag des größten Bühnenabenteuers der Kölner Band KASALLA- einem Konzert vor mehr als 41.000 Zuschauern im Rhein-Energie Stadion- schenkt die Band mit ihrem neuen Live-Doppelalbum „KASALLA im Stadion“ eine Erinnerung an diesen ganz besonderen Abend.

Mit einem Live-Mitschnitt aus 25 Liedern und unglaublich vielen Emotionen können alle, die dabei waren in Erinnerungen schwelgen- und alle, die nicht dabei waren einen Eindruck von dieser Nacht erhalten, von denen KASALLA noch ihren Enkeln erzählen werden.

Als am 17.6.2022 der Vorhang im Stadion fiel und die fünf Jungs von KASALLA in ein ausverkauftes Stadion blickten, waren schon viele Tränen an diesem Tag geflossen. Vier Jahre Organisation, zwei Mal verschoben, bis kurz vorher noch auf der Kippe wegen der Pandemie. Doch es fand statt. Drei Stunden wurde diese Sommernacht mit voller Energie zelebriert. Alles wurde hinausgesungen und gespielt. „Beim Abhören der Songs waren wir sofort wieder in diesem Moment. Dieser Nacht. Diesen Emotionen.“, so Gitarrist Flo Peil.

Direkt beim Intro des Songs „Rudeldiere“ erkennt man die emotional aufgeladene Stimmung der Zuschauer und Band. Vom ersten Song bis zum letzten gibt es immer wieder Gänsehaut-Momente, die den Zuschauer begleiten. Sei es bei den großen Hits wie „Pirate“ „Alle Jläser huh“ oder Stadt met K“, bei denen das ganze Stadion lauthals mitsingt und eine riesengroße Party feiert, oder auch ruhigere nachdenkliche Titel wie die A-Cappella Version zu „Immer noch do“, der letzte Sessionstitel „Sing mich noh Hus“ oder die Liebes-Erklärung an „Marie“. Natürlich sind auch die Songs mit den Gästen des Abends Eko Fresh und Querbeat auf dem Album zu finden.

Mit diesem Live-Album und den 25 Songs schafft KASALLA es immer wieder den Zuhörer zu verzaubern und mitzureißen. Also tauchen Sie ab und genießen diesen besonderen Abend aus den Lautsprechern, der so vielen Menschen immer in Erinnerung bleiben wird!

Das Album ist ab dem 16.06.2023 überall im Handel und in den gängigen Download-Portalen erhältlich und ist schon jetzt zum vorbestellen und zum Pre-Save verfügbar.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!